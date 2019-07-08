Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'na tebrik ziyaretler
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İmamoğlu'na tebrik ziyaretler

1 saat önce

İstanbul DHA KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu.

İmamoğlu'na tebrik ziyaretler, System.String[]

İstanbul DHA  KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ayrı ayrı kabul etti. İlk ziyareti saat 10.00 sıralarında Yönlüer yaptı. İmamoğlu, ardından Büyükerşen ile bir araya geldi. Daha sonra eski İBB Başkanı Nurettin Sözen gelerek Erşen ve İmamoğlu ile bir süre sohbet etti.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:11 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Yılmaz, İstanbul, Kıbrıs, Güncel
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