

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor. İmamoğlu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trine Skei, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksai Sheved ve Center For American Progress yöneticileri Michael Werz ve Max Hoffman'ı kabul etti.

Ekrem İmamoğlu, bugünü yabancı ülke temsilcilerinin tebrik ziyaretlerine ayırdı. İmamoğlu'na ilk tebrik ziyaretinde bulunan Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis oldu. İmamoğlu, Bolhuis'i makam odasının kapısında karşıladı. İmamoğlu'nu seçim başarısından dolayı tebrik eden Bolhuis'ye, "Amsterdam Belediye Başkanı'nın tebriklerini takdim etmek istiyorum. Sizinle bölgesel ekonomi, akıllı ve yeşil şehircilik anlamında iş birliği içinde olmak istiyorlar" dedi. İmamoğlu da Bolhuis'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "2 şehir güzel şehirden böyle güzel davetler alınca çok mutlu oldum. Kesinlikle iyi ilişkileri geliştirmek için buradayız. Her 2 iki ülke ve şehirlerimizin arasındaki ilişki, gerçekten İstanbul'umuza da katkı sunacaktır, Hollanda'daki şehirlere de katkı sunacaktır" şeklinde konuştu. Bolhuis'nin İmamoğlu'na Süper Lig'in İstanbul'daki temsilcileri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma giyen Hollandalı futbolcuların imzalarının yer aldığı futbol topu hediye etmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Bolhuis, topu İmamoğlu'na hediye ettikten sonra, "Türkiye ve Hollanda arasında 470 yıldır süren bir ilişki söz konusu. Hollanda'da da 400 bine yakın Türk vatandaşı yaşıyor. İstanbul'da yaşayan birçok Hollandalı vatandaşımız da var. Türk takımlarında oynayan Hollandalı futbolcularımız da var. Onlardan size küçük bir armağan olarak size sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.