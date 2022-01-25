Üye Girişi
İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip - Son Dakika

İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip

25.01.2022 12:23

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında ortaya çıkan tablo nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Yazıcı, "3 dönemdir belediye başkanıyım, hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 tane devletten daha fazla ekipmana ve teçhizata sahip. Maalesef İstanbul hiç bu kadar aciz kalmamıştı." ifadesine yer verdi.

İstanbul'da etkili olan kar hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçları içerisinde yollarda mahsur kalırken, onlarca kaza meydana geldi. Toplu ulaşım araçlarında kalabalık had safhaya ulaştı. Duraklardaki yoğunluk nedeniyle araçlara binemeyen vatandaşlar, otoyol kenarında yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

"İSTANBUL HİÇ BU KADAR ACİZ KALMAMIŞTI"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul'da kar yağışı sonrasında ortaya çıkan tablo nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun hazırlıksız olması ve koordinasyon eksikliği sebebiyle sert sözlerle eleştirdi. Başkan Yazıcı, 3 dönemdir belediye başkanı olduğunu ve İstanbul'u daha önce böyle görmediğini belirterek, "İstanbul'u hiç bu kadar acziyet içerisinde görmemiştim. Çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipman bakımından 100 tane devletten daha fazla ekipmana ve teçhizata sahip. Büyükşehir 39 ilçe koordinasyonu ile bu kar mücadelesini çok rahat başarabilirdi. Bu kadar kar yağışı altında 365 gün yaşayan şehirler var dünyada. 3 dönemdir belediye başkanıyım, hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. İstanbul hiç bu kadar aciz kalmamıştı maalesef" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İmamoğlu'na yüklendi: 100 devletten daha fazla ekipmana sahip

"İBB YETERİ KADAR ÖNLEM ALMADI"

İBB'nin yeteri kadar önlem almadığını belirten Yazıcı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi bir ekipmanı var. Eğer ki güzel bir koordinasyon yapılsaydı, ilçelerin de destekleri ile beraber bu durum daha iyi koordine edilebilirdi. Her ilçenin kendine göre aldığı tedbirler farklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu tedbirler farklı. Özellikle ulaşım hatlarının kendilerine ait olması, ana arterlerin tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olması ve bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bırakmak zorunda olduğumuz yerler var. Biz de Tuzla Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Meteorolojinin ve kendilerinin olan AKOM'un açıklamalarına rağmen alınan tedbirlerin yeterli olmamasından dolayı İstanbul'u hiç bu halde görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İmamoğlu'na yüklendi: 100 devletten daha fazla ekipmana sahip

YOLDA KALAN VATANDAŞLARI BELEDİYEYE DAVET ETTİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yolda kalan vatandaşlara çağrıda bulunarak Tuzla Belediyesi'ne davet etti. Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulaşımda yaşanan problemlerden dolayı trafikte kalan tüm hemşehrilerimize Orhanlı ek hizmet binamız ve belediyemizin kapıları açıktır. 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyoruz." dedi. Başkan Yazıcı'nın açıklamalarının ardından, Tuzla Belediyesi ekipleri, Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası'nda hazırlıklarını tamamladı.

YORUMLAR (8)
  • Reşit Çinar: O kadar ekipmanınız var ama gerektigi zaman gerekli yerde kullanmazsaniz ibb ekrem butun yollar kapalı nasıl oluyor bu iş...hizmet istiyoruz ibb hizmet istiyoruz ekrem... Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Tuzla, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip - Son Dakika


Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş         
17:48
İstanbul'da hakim ve savcılar 2 gün idari izinli İstanbul'da hakim ve savcılar 2 gün idari izinli         
17:33
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56

Son Dakika Haberleri
17:47 Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 18:00:13. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement