İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı - Son Dakika
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İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı

28.02.2022 08:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi YouTube kanalında "Z Kuşağı Zor Sordu" programında soruları yanıtladı. Gençlerden gelen cumhurbaşkanlığına aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığın mümkün olup olmadığını sorusuna "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." cevabını verdi.

Sık sık 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilen İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday merakla beklenirken konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri ön plana çıkarken en son CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanının adaylığıyla ilgili "Görevlerine devam edecekler" açıklamalarını yapmıştı.

BAĞIMSIZ ADAY OLUR MU?

Konu hakkındaki gelişmeler merakla beklenirken İmamoğlu'na aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığının söz konusu olup olmadığı soruldu.

"HİÇBİR GAZETECİ BUNU SORMAYA CESARET EDEMEMİŞTİ"

İmamoğlu ise "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti" diyerek başladığı açıklamasında yaşanan sürecin hata kabul etmeyeceğini belirtti.

"DOĞRU KARARIN GÜNÜ GELDİĞİNDE VERİLMESİNDEN YANAYIM"

Sözlerinin devamında İmamoğlu, "Değişik bir dönemdeyiz. Çok siyasi bileşenler olan çok sayıda aktörün bir araya gelip bugünkü sürece karşı iş birliği arzusu duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." dedi.

YORUMLAR
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'Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?' sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıt verdi: Zor soru bak 'Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?' sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıt verdi: Zor soru bak 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı! 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı!

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! 'Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi' yanıtı kafaları karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı - Son Dakika
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