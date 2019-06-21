Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan 23 Haziran çağrısı
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İmamoğlu'ndan 23 Haziran çağrısı

11 dakika önce

İmamoğlu, "Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın.

İmamoğlu'ndan 23 Haziran çağrısı, System.String[]
İmamoğlu, "Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın. Medyadan ve sosyal medyadan zihinlerinizi zehirleyen kirli iftiraları ve yalan haberleri bir kenara bırakın. Sadece ve sadece çocuklarınızı düşünün. Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:08 
İmamoğlu, Ekonomi
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