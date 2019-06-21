İmamoğlu'ndan 23 Haziran çağrısı
11 dakika önce
İmamoğlu, "Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın.
İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:08
, "Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın. Medyadan ve sosyal medyadan zihinlerinizi zehirleyen kirli iftiraları ve yalan haberleri bir kenara bırakın. Sadece ve sadece çocuklarınızı düşünün. Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin." dedi.
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