İmamoğlu'ndan 900 bin TL bağışı bloke eden Vakıfbank'a çağrı: Bu vebalin altında kalmayın

Vakıfbank'ın, yardım kampanyası için toplanan 900 bin TL'yi bloke ettiğini açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu "O ne sizin ne de belediyenin parası, ihtiyaç sahiplerinin parası. Bu vebalin altında kalmayın." çağrısında bulundu.View on euronews