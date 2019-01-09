Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan  Ak Parti Standına Ziyaret

İmamoğlu'ndan  Ak Parti Standına Ziyaret

1 saat önce

Ekrem İmamoğlu," (Beylikdüzü'ndeki Kıbrıs Anıtı) Sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş.

İmamoğlu'ndan  Ak Parti Standına Ziyaret, System.String[]
Ekrem İmamoğlu,

" (Beylikdüzü'ndeki Kıbrıs Anıtı) Sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş. Ben İstanbul'un en güzel parkı olan yaşam vadisine kendilerini davet edeceğim. Eğer gelirlerse o anıtı da görmelerini isteyeceğim. Ben yarın ki ziyarette cumhurbaşkanını bilgilendireceğim"

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'na kurulan Ak Parti seçim standını da ziyaret etti.

AK PARTİ STANDINA ZİYARET

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile görüştükten sonra Bağcılar'a geçti. İmamoğlu burada Bağcılar Şoförler Odası'nı ziyaret etti. Daha sonra sokağa çıkan İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'nda Ak Parti standını ziyaret etti. Burada bulunanlarla selamlaşan İmamoğlu, ikram edilen çayı içti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA YANLIŞ BİLGİ VERİLMİŞ"

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beylikdüzü'nde bulunan Kıbrıs Anıtı hakkında söylediklerine cevap verdi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini belirterek, "Çok net burada bir eser vardır. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'taki mücadeleyi ve de rahmetli Rauf Denktaş'ı, 1974'teki harekatı, rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın katkılarını anlatan olağanüstü 700 metrekarelik bir anıttan bahsediyoruz. Bu anıtta Denktaş ailesinin Kıbrıs'taki gaziler derneğinin bir arada oturup, karar verdiği bir eser. Bir sanat eseri vücut bulmuştur. Burada da bahsedilen heykel değildir. 1960'ta Türkiye'nin Kıbrıs'a girme hakkını elde ettiği sözleşme anının resmedilmiştir. Rölyef biçiminde resmedilmiştir. O rölyefte Makaryos'un kaygılı bir duruşu, güçlü bir Rauf Denktaş duruşu resmedilmiştir. Rahmetli doktor Fazıl Küçük'ün imza anı resmedilmiştir. Bir rölyefi heykel diye tanımlarsanız gerçekten yanlış yaparsınız. Denktaş ailesini, Kıbrıs mücadelesini verenleri üzersiniz. Ben sanıyorum sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş. Ben İstanbul'un en güzel parkı olan yaşam vadisine kendilerini davet edeceğim. Eğer gelirlerse o anıtı da görmelerini isteyeceğim. Ben yarın ki ziyarette cumhurbaşkanını bilgilendireceğim. Gördüğünde o da hiç bir şey olmadığını anlayacaktır. Yanlış bir bilgi kendisine ulaşmıştır. Ben Türkiye'deki ilk Kıbrıs anıtını yapmış belediye başkanıyım. Lütfen saygı duysunlar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

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