İmamoğlu'ndan AK Parti Standına Ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Meydanı'ndaki Ak Parti ve Saadet Partisi seçim stantlarını ziyaret etti.





CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Meydanı'ndaki Ak Parti ve Saadet Partisi seçim stantlarını ziyaret etti.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Esenler'de çalışmalar yürüten Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla hayat pahalılığı üzerine sohbet eden İmamoğlu, sorunun çözümü için yerel seçimlerde destek istedi. Pazar ziyaretinin ardından semt esnafını da ziyaret eden İmamoğlu, bir restorana girerek döner kesti.



Daha sonra Esenler Meydanı'na geçen İmamoğlu, burada bulanan Ak Parti'nin seçim standına uğrayarak yerel seçimlerde başarılar diledi.



İMAMOĞLU'NA "GELİN" DAVETİ



Ak Parti standının ardından Saadet Partisi'nin de standını ziyaret eden İmamoğlu, burada bulunan partililerle tokalaşarak, başarılar diledi.



Görüntü dökümü



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-İmamoğlu'nun Pazar ziyareti



-İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti



-İmamoğlu'nun döner kesmesi



-İmamoğlu'nun Ak Parti standını ziyaret etmesi



-İmamoğlu'nun Saadet Partisi'nin standını ziyaret etmesi



-Genel ve detaylar

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