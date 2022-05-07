İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: "İktidara Toz Kondurmamasını Camianın Takdirine Bırakıyorum. Bu Dilin Saygın Koç Ailesi'ne Zarar Vermemesi Dileğiyle" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: "İktidara Toz Kondurmamasını Camianın Takdirine Bırakıyorum. Bu Dilin Saygın Koç Ailesi'ne Zarar Vermemesi Dileğiyle"

07.05.2022 20:55
İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: "İktidara Toz Kondurmamasını Camianın Takdirine Bırakıyorum. Bu Dilin Saygın Koç Ailesi'ne Zarar Vermemesi Dileğiyle"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ali Koç’un açıklamasını dinledim. ‘İmamoğlu Koç Ailesi’nin projesidir’ komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle” açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında kendisine yönelik açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…"

İmamoğlu, paylaşımına, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları ilei selamlaşırken çekilmiş fotoğrafını da ekledi.

Koç, bugünkü açıklamalarında şunları söylemişti.

" Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. ya kime ne anlatıyorsunuz? Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü."

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Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe, Koç Ailesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: 'İktidara Toz Kondurmamasını Camianın Takdirine Bırakıyorum. Bu Dilin Saygın Koç Ailesi'ne Zarar Vermemesi Dileğiyle' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: "İktidara Toz Kondurmamasını Camianın Takdirine Bırakıyorum. Bu Dilin Saygın Koç Ailesi'ne Zarar Vermemesi Dileğiyle" - Son Dakika
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