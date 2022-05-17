İmamoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın Yıkılma Girişimine Tepki: "Siz Bu Milletin Servetini Yıkarken Kime Danıştınız?" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın Yıkılma Girişimine Tepki: "Siz Bu Milletin Servetini Yıkarken Kime Danıştınız?"

17.05.2022 15:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmaya başlanmasına sert tepki gösterdi. İmamoğlu “1912’de kurulan, Osmanlı’dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. Kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız, siyasetçilerine sormadınız, akademisyenine sormadınız, sivil toplumuna sormadınız. 16 milyona sormadınız. Ortak akla başvurmadan, millete sormadan bunca büyük bir milli serveti tahrip eden akıl İstanbul’un kutsallarını da yıkar… Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmaya başlanmasına sert tepki gösterdi. İmamoğlu "1912'de kurulan, Osmanlı'dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. Kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız, siyasetçilerine sormadınız, akademisyenine sormadınız, sivil toplumuna sormadınız. 16 milyona sormadınız. Ortak akla başvurmadan, millete sormadan bunca büyük bir milli serveti tahrip eden akıl İstanbul'un kutsallarını da yıkar… Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla, Atatürk Havalimanı'nda pistlerinin kırılmaya başlanmasına tepki gösterdi. "16 milyona sormadınız, kime sordunuz?" sorusunu soran İmamoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"MİLLİ SERVETİ TAHRİP EDEN AKIL İSTANBUL'UN KUTSALLARINI DA YIKAR: 1912'de kurulan, Osmanlı'dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. İnsan babasının malını bile yıkacak olsa kardeşine, akrabasına, eşine, dostuna danışır. Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız, siyasetçilerine sormadınız, akademisyenine sormadınız, sivil toplumuna sormadınız. 16 milyona sormadınız. Kime sordunuz? Ortak akla başvurmadan, millete sormadan bunca büyük bir milli serveti tahrip eden akıl İstanbul'un kutsallarını da yıkar.

COVİD'İ BAHANE EDİP ÜSTÜNE HASTANE YAPTINIZ İÇİ BOMBOŞ: Mehmet Akif'in dediği gibi 'Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma iki kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.' Covid'i bahane edip pistin üstüne hastane yaptınız, içi bomboş.

Atatürk Havalimanı'na özel yapılmış metro yatırımını, Marmaray'ı boşa çıkardınız. Şimdi 'Havalimanını park yapacağım' diyorsunuz ama şehrin kuzeyinde tam 136 katı büyüklüğünde bir alanda doğayı, tarımı, ormanı katledip, imara açıyorsunuz.

KAOS YARATMAK İSTİYORSUNUZ: Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz.

KARARI AZİZ MİLLETE BIRAKIN: Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın."

İmamoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın Yıkılma Girişimine Tepki: Siz Bu Milletin Servetini Yıkarken Kime Danıştınız?
İmamoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın Yıkılma Girişimine Tepki: Siz Bu Milletin Servetini Yıkarken Kime Danıştınız?
İmamoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın Yıkılma Girişimine Tepki: Siz Bu Milletin Servetini Yıkarken Kime Danıştınız?
İmamoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın Yıkılma Girişimine Tepki: Siz Bu Milletin Servetini Yıkarken Kime Danıştınız?

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım' çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım' çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa... Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan 'Millet Bahçesi' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan 'Millet Bahçesi' açıklaması
Kaynak: ANKA

Atatürk Havalimanı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın Yıkılma Girişimine Tepki: 'Siz Bu Milletin Servetini Yıkarken Kime Danıştınız?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın Yıkılma Girişimine Tepki: "Siz Bu Milletin Servetini Yıkarken Kime Danıştınız?" - Son Dakika
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