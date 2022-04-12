İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın

12.04.2022 20:39

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin "Zamlardan şikayet edip, sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir." ifadelerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. 4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından akaryakıt giderlerindeki artışlar nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmış ve tam bilet fiyatı 7.67 liraya yükselmişti. Konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Zamlardan şikayet edip, sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE YANIT

İBB'nin öz kaynaklarıyla aldığı 160 otobüsten 30'unun hizmeti girmesinin, İETT'nin Edirnekapı'daki garajında düzenlenen töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarına da cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu'dan Bahçeli'nin İstanbul'daki zamla ilgili yorumuna yanıt

"KLASİK ARAÇLARINI KAÇA DOLDURDUĞUNU AÇIKLASIN"

İmamoğlu, verdiği yanıtta "Ne yazık ki üzücü bir yorum olmuş. Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. 4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'dan Bahçeli'nin İstanbul'daki zamla ilgili yorumuna yanıt

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN TAZMİNAT DAVASI

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 250 bin liralık manevi tazminat davası açmasıyla ilgili ise İmamoğlu, "Beyefendi incinmiş, öyle diyeyim. İstanbul halkına ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanlığı görevini yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili süreçlere müdahil olmasın, işine baksın. Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır. Haddini bilmezse de biz, haddini bildirecek cevapları, 16 milyon insanın hakkı adına veririz. Bizim söylediğimiz sözler, o hakkında açılan soruşturma talebimiz, hepsi ortadadır. Daha önce kendisiyle ilgili basındaki bütün bilgi, belge ve paylaşımlara yasak koydurma kararını -bana göre usule uygun olmayan bir biçimde kararını aldırtmışlardı- ben tekrar hatırlattım. 'Yok zimmet değildi' falan… Doğru; zimmet değildir, ihaleye fesat karıştırmaktır. Olabilir. Birbirinden daha az ya da daha çok suç tarifi değildir. Ama belgeler, deliller nettir. Hakkında savcılığa iletilmiş suç duyurusu, dava süreci vardır. Bunları beyan ettik. Hiçbir şekilde açtığı tazminat davasıyla ilgili mesnet oluşturacak bir söylemim olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Ulaşım zammı polemiği sürüyor! İmamoğlu, Bahçeli'ye hobisi üzerinden yanıt verdi
Ulaşım zammı polemiği sürüyor! İmamoğlu, Bahçeli'ye hobisi üzerinden yanıt verdi
Ulaşım zammı polemiği sürüyor! İmamoğlu, Bahçeli'ye hobisi üzerinden yanıt verdi
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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın - Son Dakika
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