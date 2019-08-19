İmamoğlu'ndan belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:45 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır
, Mardin
ve Van
Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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