Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan canlı Belediye Meclisi toplantısında bütçe tepkisi: Seçim masrafları İBB'ye yük edildi
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İmamoğlu'ndan canlı Belediye Meclisi toplantısında bütçe tepkisi: Seçim masrafları İBB'ye yük edildi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, bütçe rakamlarını açıkladı. İmamoğlu, sosyal medyadan canlı yayınlanan toplantıda belediyenin net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu söyledi.

İmamoğlu'ndan canlı Belediye Meclisi toplantısında bütçe tepkisi: Seçim masrafları İBB'ye yük edildi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, bütçe rakamlarını açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medyadan canlı yayınlanan toplantıda belediyenin net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:37 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Dünya
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