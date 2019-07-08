İmamoğlu'ndan canlı Belediye Meclisi toplantısında bütçe tepkisi: Seçim masrafları İBB'ye yük edildi
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, bütçe rakamlarını açıkladı.
İmamoğlu, sosyal medyadan canlı yayınlanan toplantıda belediyenin net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:37
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, 23 Haziran seçiminin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, bütçe rakamlarını açıkladı.
İmamoğlu, sosyal medyadan canlı yayınlanan toplantıda belediyenin net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu söyledi.
Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi
İBB Meclisinde kabul edildi! Ulaşım özel günlerde ücretsiz olacak
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı!