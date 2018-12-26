Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan 'Çarşı'ya Ziyaret

İmamoğlu'ndan 'Çarşı'ya Ziyaret

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta ünlü taraftar grubu 'Çarşı' ile bir araya geldi.

İmamoğlu'ndan 'Çarşı'ya Ziyaret, System.String[]


Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta ünlü taraftar grubu 'Çarşı' ile bir araya geldi. Gruptakiler İmamoğlu'na Beşiktaş forması hediye etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş'ta ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu ilk olarak Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu 'Çarşı' ile Kartal heykeli önünde buluştu. İmamoğlu Kartal heykeli önünde taraftarlarla fotoğraf çekildi. Gruptakiler İmamoğlu'na arkasında "E.İMAMOĞLU" yazan Beşiktaş forması hediye etti. İmamoğlu daha sonra Beşiktaş balık pazarı ve çevredeki diğer esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun çarşı grubu ile buluşması

-İmamoğlu'nun çarşı grubu ile Kartal heykeline yürümesi

-Çarşı grubu ile heykel önünde kartal pozu verilmesi

-İmamoğlu ile sohbet edenler

-Balık pazarı ve esnaf ziyaretleri

-İmamoğlu ile fotoğraf çektiren vatandaşlar

-İmamoğlu'nun Beşiktaş'tan ayrılması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:21 Kaynak: DHA

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