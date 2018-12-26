İmamoğlu'ndan 'Çarşı'ya Ziyaret
1 saat önce
CUMHURİYET Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta ünlü taraftar grubu 'Çarşı' ile bir araya geldi.
CUMHURİYET Halk Partisi'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, Beşiktaş
'ta ünlü taraftar grubu 'Çarşı' ile bir araya geldi. Gruptakiler İmamoğlu'na Beşiktaş forması hediye etti. CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş'ta ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu ilk olarak Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu 'Çarşı' ile Kartal
heykeli önünde buluştu. İmamoğlu Kartal heykeli önünde taraftarlarla fotoğraf çekildi. Gruptakiler İmamoğlu'na arkasında "E.İMAMOĞLU" yazan Beşiktaş forması hediye etti. İmamoğlu daha sonra Beşiktaş balık pazarı ve çevredeki diğer esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:23 Kaynak: DHA
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