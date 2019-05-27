Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'a ziyaret

İmamoğlu'ndan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'a ziyaret

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy'u, Kadıköy Çiftehavuzlar'daki evinde ziyaret etti.

İmamoğlu'ndan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'a ziyaret, System.String[]


CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy'u, Kadıköy Çiftehavuzlar'daki evinde ziyaret etti. Aile fertleriyle tanışan İmamoğlu, Gürsoy ile bir süre sohbet etti. Gürsoy, İmamoğlu'nun, "Siyasi partiler, yarın var olmak istiyorsa bu süreci tüm demokrasi kurallarına uygun atlatmaları lazım" sözlerine, "Partiler memleket için. Memleket parti için değil" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun Gürsoy'a yanıtı, "Çok güzel söylediniz. Memleket parti için değil. Bunu kullanacağım meydanlarda" oldu. İmamoğlu ve Gürsoy Ailesi sohbetin sonunda anı fotoğrafı çektirdi. Gürsoy'un komşuları ve mahalleliler, İmamoğlu'nu evin önünde bekledi. İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:34 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Celal Bayar, İmamoğlu, Güncel
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