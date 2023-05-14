İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Ziyaret: "Herkes Hassas Olmak Zorunda Bugün" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Ziyaret: "Herkes Hassas Olmak Zorunda Bugün"

14.05.2023 16:29

Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip edecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya hareket etmeden önce partisinin İstanbul İl Başakanlığı'nı ziyaret etti. Hukukçularla birlikte il başkanlığının seçim sürecini takip ettiğini belirten İmamoğlu, bir eksiklik olup olmadığını sormak için bu ziyareti yaptığını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ve sandık görevlilerinin halkın emanet ettiği oylara hiçbir sıkıntı getirmeyeceğine inandığını belirten İmamoğlu, bugün herkesin çok dikkatli olmak zorunda olduğuna vurgu yaptı.

EDDA SÖNMEZ

Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip edecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya hareket etmeden önce partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Hukukçularla birlikte il başkanlığının seçim sürecini takip ettiğini belirten İmamoğlu, bir eksiklik olup olmadığını sormak için bu ziyareti yaptığını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ve sandık görevlilerinin halkın emanet ettiği oylara hiçbir sıkıntı getirmeyeceğine inandığını belirten İmamoğlu, bugün herkesin çok dikkatli olmak zorunda olduğuna vurgu yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu kullandıktan sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu, "Seçimle ilgili olumsuz bir şey duydunuz mu" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Şu anda bildiğimiz, her seçimde olan hususlar oluyor, bunlar her seçimde duyduğumuz şeyler. Şu ana kadar tedbirler alınıyor. İnşallah da böyle devam etsin. Herkes hassas olmak zorunda bugün. Partimizi ziyaret ettim bir eksiklik var mı diye. Burada da takip ediyorlar. Hukukçular var. Ama esas tabii Genel Merkez bugün bu işin üssü olacak. Umuyorum hiç ihtiyaç duyulmadan, dediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu'ndan, İlçe Seçim'e, sandık başındaki memurundan, güvenlik güçlerine kadar çok hassas bir gün sağlayacaklarına yürekten inanıyorum. Milletin onlara emanet ettiği oylara, namus diye tarif ettiğimiz oylara hiçbir sıkıntı getirmeden günü tamamlayacaklar diye düşünüyorum ve buna da inanıyorum. Biz de Ankara'dan takip edeceğiz. Selamını götürüyorum herkesin 13'üncü Cumhurbaşkanımıza."

İBB Başkanı İmamoğlu, basın açıklamasının ardından Ankara'ya gitmek üzere CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Ziyaret: 'Herkes Hassas Olmak Zorunda Bugün' - Son Dakika


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