İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi - Son Dakika

İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelerin salgın sürecinde yaptığı yardımlarla ilgili açıklamalarına yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Dünyanın hiçbir ülkesinde millete ekmek dağıtan belediyelere 'terör örgütü'muamelesi yapılmaz. Bu süreçte ağız dalaşına girmek fayda getirmez. Yoksa meydan boş değil" dedi.

İmamoğlu'ndan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerin salgın sürecinde yaptığı yardımlarla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

"AĞIZ DALAŞINA GİRMEK FAYDA GETİRMEZ"

"Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, 'terör örgütü', başkanlarına da doğal olarak 'terör örgütü lideri' muamelesi yapılmaz" diyen İmamoğlu, "Tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme sebebimiz, milletimiz zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin, milletin ihtiyacına hiç bir fayda getirmeyeceğini bildiğimizdendir. Yoksa meydan boş değil" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ NE VAKTİ NE DE SIRASI"

Açıklamasının devamında "İBB'nin ve diğer belediyelerimizin millete yardım faaliyetlerine 'terör örgütü ' benzetmesi yapan, kim olursa olsun, yanıtını alır" sözlerine yer veren İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ama şimdi ne vakti ne sırası. Bu hakkımı şahsen saklı tutuyorum. Liyakata, adalete, merhamete, koordinasyona dayalı bir çalışma yapıyoruz. Şimdilik arkamızdan gelen çok ağır ithamlara, kafamızı geri çevirip bakıyor, duyuyoruz. Ama ses etmeden yola devam ediyoruz. Arkamızdan bağıran kimselerle kaybedecek vaktimiz yok, biz millet için önde koşmaya devam ediyoruz. Ama susuyoruz… Aziz milletimizin hem hatrı hem hayrı için."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Maalesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor" diyen Erdoğan, "CHP'li belediyeler Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapmaktadırlar. Adana, İstanbul, Mersin belediyelerinin hafta sonu sokak kısıtlamasında sergiledikleri tavrın başka izahı yoktur. Mersin'de CHP'li büyükşehir belediyesi şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri valilikle işbirliği halinde faaliyet yürütmüştür. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından denenmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:22 

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