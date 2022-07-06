İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Özlem Türeci- Uğur Şahin Kampüsü'nde kamuoyuna tanıttı. Önceki dönemde belediye başkanlarına tahsis edilen villalar, İmamoğlu döneminde halkın kullanımına açılarak dönüştürüldü. Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü'nün resmi açılışı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla dün gece yapıldı. Eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu da etkinlikte İBB Başkanı'nı yalnız bırakmadı.

"ÜÇ YIL ÖNCE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK"

Konuşması öncesinde İPA Kampus içindeki stantları ve yapımı tamamlanan özel tasarım kütüphaneyi gezen İmamoğlu, "Vizyon 2050-Geleceğin İstanbul'u Sunumu"nu açık havada konumlandırılan 360 derecelik bir platform üzerinde yaptı. İmamoğlu, "Binlerce yıldır arşınlanan bu sokaklarda, medeniyetlerin, imparatorlukların başkenti İstanbul'da, üç yıl önce yeni bir başlangıç yapmak üzere yola çıktık" dedi.

"BÜYÜKELÇİLİKLERDE GÖRÜŞMEM KONUSUNDA BANA KISIT GETİRDİLER"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin yabancı temsilcilerle yapacağı görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın iznine bağlanmasına ise tepki göstererek "Dünyanın en önemli metropollerinden biri konumundaki İstanbul'un tarihi, siyasi, iktisadi, mali, sanayi, turizm, ulaşım, iklim, gençlik, kültür, iklim krizi ve çevresel anlamlarda lider şehir olacak potansiyeli var. Yerel yönetimlerin bölgesel ve küresel ölçeklerde kent diplomasisi işbirliği ve ortak çalışmalar yürütebilmesine yönelik yetkilerin genişletilmesi, bu reformun ana başlıklarını oluşturacaktır. Tam da herhalde bunu söyleyeceğini duydular, benim büyükelçiliklerle görüşmem konusunda bana kısıt getirmeye karar verdiler ve derhal mektup yazdılar bu hafta. Bu hamlelerin, sadece ve sadece merkezi idarenin, toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka bir sürece dair anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.