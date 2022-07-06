İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük

06.07.2022 09:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin gerçekleştireceği diplomatik görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın iznine bağlanmasına sert tepki gösterdi. Konu hakkında kendisine mektup gönderildiğini vurgulayan İmamoğlu, "Büyükelçiliklerle görüşmem konusunda bana kısıt getirmeye karar verdiler. Bu hamlelerin, sadece ve sadece merkezi idarenin, toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka bir sürece dair anlamı yoktur" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Özlem Türeci- Uğur Şahin Kampüsü'nde kamuoyuna tanıttı. Önceki dönemde belediye başkanlarına tahsis edilen villalar, İmamoğlu döneminde halkın kullanımına açılarak dönüştürüldü. Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü'nün resmi açılışı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla dün gece yapıldı. Eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu da etkinlikte İBB Başkanı'nı yalnız bırakmadı.

"ÜÇ YIL ÖNCE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK"

Konuşması öncesinde İPA Kampus içindeki stantları ve yapımı tamamlanan özel tasarım kütüphaneyi gezen İmamoğlu, "Vizyon 2050-Geleceğin İstanbul'u Sunumu"nu açık havada konumlandırılan 360 derecelik bir platform üzerinde yaptı. İmamoğlu, "Binlerce yıldır arşınlanan bu sokaklarda, medeniyetlerin, imparatorlukların başkenti İstanbul'da, üç yıl önce yeni bir başlangıç yapmak üzere yola çıktık" dedi.

"BÜYÜKELÇİLİKLERDE GÖRÜŞMEM KONUSUNDA BANA KISIT GETİRDİLER"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin yabancı temsilcilerle yapacağı görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın iznine bağlanmasına ise tepki göstererek "Dünyanın en önemli metropollerinden biri konumundaki İstanbul'un tarihi, siyasi, iktisadi, mali, sanayi, turizm, ulaşım, iklim, gençlik, kültür, iklim krizi ve çevresel anlamlarda lider şehir olacak potansiyeli var. Yerel yönetimlerin bölgesel ve küresel ölçeklerde kent diplomasisi işbirliği ve ortak çalışmalar yürütebilmesine yönelik yetkilerin genişletilmesi, bu reformun ana başlıklarını oluşturacaktır. Tam da herhalde bunu söyleyeceğini duydular, benim büyükelçiliklerle görüşmem konusunda bana kısıt getirmeye karar verdiler ve derhal mektup yazdılar bu hafta. Bu hamlelerin, sadece ve sadece merkezi idarenin, toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka bir sürece dair anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni açıkladı Açıklaması İBB Başkanı İmamoğlu, 'Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni açıkladı Açıklaması
Kaynak: ANKA

istanbul büyükşehir belediyesi, Dışişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
09:42 İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 ABD'de 7 kişiyi katleden, en az 30 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kadın kılığına girerek kaçtı
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:31 Polis ve mahallelinin köşe bucak aradığı şüpheli otların arasında saklanırken bulundu
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 09:57:48. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement