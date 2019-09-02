İmamoğlu'ndan Diyarbakır'a Dayanışma Ziyareti
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'a gelerek, yerlerine kayyum atanan HDP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'a gelerek, yerlerine kayyum atanan HDP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Seçilmişlerin yerine kayyum atanmasını gaflet olarak değerlendiren İmamoğlu, görevden alınmaktan endişe etmediğini söyledi
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den erken seçim açıklaması: Hazır olun, sandık geliyor Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar! Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi Ağustos ayının zam şampiyonu sigara oldu