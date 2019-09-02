Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Diyarbakır'a Dayanışma Ziyareti
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İmamoğlu'ndan Diyarbakır'a Dayanışma Ziyareti

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'a gelerek, yerlerine kayyum atanan HDP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'a gelerek, yerlerine kayyum atanan HDP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Seçilmişlerin yerine kayyum atanmasını gaflet olarak değerlendiren İmamoğlu, görevden alınmaktan endişe etmediğini söyledi

Halkların Demokratik Partisi, Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, İstanbul, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02 
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