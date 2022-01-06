İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan İmamoğlu, "Devletin her kademesindeki insan görevini layıkıyla yapsın. Müfettişler her zaman bizi incelesinler. Zaten incelemeleri lazım. Herkes görevini saygın ve kamu ahlakı üzerinden yapsın bizim kapılarımız açık" ifadesine yer verdi.

"SİZLERLE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Laboratuvarın açılışında konuşan İmamoğlu, "Ben bu tür girişimleri çok önemsiyorum. Gerçek gündemimizin bu olmasını istiyorum. 21. yüzyılın dünyasında gündemi bu şekilde. Bizim çağı yakalamak ve çağı kaçırmamak üzere düzenimizin olması lazım. Ancak biz ne yazık ki başka gündemleri konuşuyoruz. Bu ülkenin bu sorununu halletmeliyiz ama bu gündemden de bir an önce sıyrılmalı sizin gibi gençlere bu ülkeyi emanet etmeliyiz. Aksi takdirde bu çağı kaçırırsak binlerce yıllık geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Bizim sizlere bu zemini hızlıca hazırlamamız gerekiyor. Sizlerle üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin şehir adına ürettiklerinize talip olacağız. Kendi içine kapanık bir yönetim asla olmadık ve asla olmayacağız" dedi.

İmamoğlu, "Devletin her kademesindeki insan görevini layıkıyla yapsın. Müfettişler her zaman bizi incelesinler. Zaten incelemeleri lazım. Herkes görevini saygın ve kamu ahlakı üzerinden yapsın bizim kapılarımız açık" dedi.

İSTANBUL'A ACİLEN YENİ BİR EKMEK FABRİKASI KURULACAK

İmamoğlu, Mart ayında Türkiye'nin en büyük halk ekmek fabrikasının kurulacağını belirterek, "Ben buradan İstanbul'a acilen yeni bir ekmek fabrikasının yapılmasıyla ilgili fabrikaya gideceğim. 1 yılda yüzde 90 seviyesinde gelmiş olan ve günlük kapasitesi ile en büyük kapasitesi olan Hadımköy'deki fabrikaya gideceğim çünkü ülkemizin ve şehrimizin ekmeğe muhtaç olduğu dönemi yaşadığımız için gideceğim. Mart ayında Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacağız. Fırıncıların kızacağı yer Türkiye'de enflasyonu yüzde 36 açıklayan ama gerçek enflasyonun yüzde 60'ta olduğu ekonomiyi yönetenlere olmalı bizimle ilgisi yok" dedi.

Sözlerine devam eden İmamoğlu,"Yakın zamanda burada bir metro durağının da olması önemli. Buraya gençler çok kolaylıkla erişecekler çünkü metro ağımızın bir bağlantılı durağında bulunuyor burası. Aynısını Dudullu-Bostancı metro durağında hazırlıyoruz. Şu an oranın dekorasyon çalışmaları başladı. Orada da 4-5 üniversiteye yakın mesafede olacak" diye konuştu.