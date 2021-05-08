İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum - Son Dakika

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum

08.05.2021 18:02

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın program sırasında sorulan İstanbul'daki kayıp at iddialarıyla ilgili soruya sert çıkışı sonrasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HESABI İSTANBULLULAR TARAFINDAN SORULACAKTIR"

Erdoğan, kendisine yöneltilen İstanbul Adalar'daki kayıp at iddialarıyla ilgili soruya, "Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır" yanıtını verirken, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

"ATLARA SAHİP ÇIKAMAYANLARIN DİĞER KONULARDA NELER YAPTIĞINI DÜŞÜNMEK DAHİ İSTEMİYORUZ"

"İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum."

"TÜM SÜREÇLERİN İNCELENECEĞİ SORUŞTURMA TALEP EDİYORUM"

Erdoğan'ın bu açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da yanıt gecikmedi. Resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Keşke bana 'Neden elini arkadan bağladın?' incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum - Son Dakika


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