İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Erdoğan Terörist Yakalama İşini de Bize Havale Etmiş. İbb'ye Güveni İçin Teşekkürler" - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Erdoğan Terörist Yakalama İşini de Bize Havale Etmiş. İbb'ye Güveni İçin Teşekkürler"

30.04.2022 16:38
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Erdoğan Terörist Yakalama İşini de Bize Havale Etmiş. İbb'ye Güveni İçin Teşekkürler"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB’ye yönelttiği eleştiri üzerine, “Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki ‘terörist yakalama’ işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye yönelttiği eleştiri üzerine, "Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB'ye güveni için kendisine teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB'nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü gazetecilerin sorularını uçakta yanıtladı. Erdoğan, AB destekli sınırlı süreli bir projede çalışmasına ve istenilen temiz adli sicil kaydını getiren Ş.D'nin 6 yıl önceki silahlı fotoğrafları gerekçe gösterilerek tutuklanması için, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım" dedi.

"ALLAHIM MÜBAREK RAMAZAN AYINDA BİZLERİ İFTİRALARDAN VE İFTARICILARDAN KORU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu açıklaması üzerine Erdoğan'a, sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın İBB'ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB'ye güveni için kendisine teşekkürler.

Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB'nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

Önce 'terörist' yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet'ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.

Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftarıcılardan koru."

ADLİ SİCİL KAYDI TEMİZ

İBB, ŞD ile belediyeyi ilişkilendiren haberler üzerine konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapmıştı. İBB yaptığı yazılı açıklamada, gözaltına alınan Ş.D.'nin Avrupa Birliği (AB) destekli sınırlı süreli bir projede çalışmasına rağmen istenilen adli sicil kaydının temiz olduğu belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişinin daha önce de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cumhurbaşkanı, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: 'Erdoğan Terörist Yakalama İşini de Bize Havale Etmiş. İbb'ye Güveni İçin Teşekkürler' - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
16:30 Bakan Nebati duyurdu: 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor
15:53 Yarın gerçekleşecek: Gökyüzünde 4 gezegen aynı çizgide buluşacak
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 16:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Erdoğan Terörist Yakalama İşini de Bize Havale Etmiş. İbb'ye Güveni İçin Teşekkürler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement