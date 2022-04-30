İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Erdoğan Terörist Yakalama İşini de Bize Havale Etmiş. İbb'ye Güveni İçin Teşekkürler" - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye yönelttiği eleştiri üzerine, "Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB'ye güveni için kendisine teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB'nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü gazetecilerin sorularını uçakta yanıtladı. Erdoğan, AB destekli sınırlı süreli bir projede çalışmasına ve istenilen temiz adli sicil kaydını getiren Ş.D'nin 6 yıl önceki silahlı fotoğrafları gerekçe gösterilerek tutuklanması için, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım" dedi.

"ALLAHIM MÜBAREK RAMAZAN AYINDA BİZLERİ İFTİRALARDAN VE İFTARICILARDAN KORU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu açıklaması üzerine Erdoğan'a, sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın İBB'ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB'ye güveni için kendisine teşekkürler.

Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB'nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

Önce 'terörist' yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet'ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.

Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftarıcılardan koru."

ADLİ SİCİL KAYDI TEMİZ

İBB, ŞD ile belediyeyi ilişkilendiren haberler üzerine konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapmıştı. İBB yaptığı yazılı açıklamada, gözaltına alınan Ş.D.'nin Avrupa Birliği (AB) destekli sınırlı süreli bir projede çalışmasına rağmen istenilen adli sicil kaydının temiz olduğu belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişinin daha önce de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı kaydedildi.