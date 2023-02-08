İmamoğlu'ndan Erişim Kısıtlanmasına Tepki: "Sosyal Medya ve İnternet İletişimini Kısıtlamak Gerçeklerden Korkmak ve Zayıflıktır" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Erişim Kısıtlanmasına Tepki: "Sosyal Medya ve İnternet İletişimini Kısıtlamak Gerçeklerden Korkmak ve Zayıflıktır"

08.02.2023 22:48
İmamoğlu'ndan Erişim Kısıtlanmasına Tepki: "Sosyal Medya ve İnternet İletişimini Kısıtlamak Gerçeklerden Korkmak ve Zayıflıktır"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter ve Tik Tok’a erişim sorunu yaşanmasını “Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır” sözleri ile eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter ve Tik Tok'a erişim sorunu yaşanmasını "Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır" sözleri ile eleştirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte iki gündür deprem bölgesinde inceleme yapan Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası internet kullanıcılarının Twitter ve Tik Tok adlı platformlara erişim sorunu yaşamasını eleştirdi. İmamoğlu, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır."

Kaynak: ANKA
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Ekrem İmamoğlu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Erişim Kısıtlanmasına Tepki: 'Sosyal Medya ve İnternet İletişimini Kısıtlamak Gerçeklerden Korkmak ve Zayıflıktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Erişim Kısıtlanmasına Tepki: "Sosyal Medya ve İnternet İletişimini Kısıtlamak Gerçeklerden Korkmak ve Zayıflıktır" - Son Dakika
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