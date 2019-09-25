İmamoğlu'ndan esenyurt belediyesi'ne ziyaret

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardımcılarıyla birlikte Esenyurt Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından karşılanan İmamoğlu, Esenyurt'un İstanbul'un en kalabalık ve en fazla göç alan ilçesi olduğunu belirterek, şunları söyledi Esenyurt'taki vahşi nüfus gelişimini, İBB Başkanı olmadan önce, dünyanın birkaç yerinde anlattım. Esenyurt'u örnek vererek, 'Acı bir faturası var' dedim. Gerçeklerle yüzleşmeden, konuşmadan hizmet etmek mümkün değil. Esenyurt'un böyle negatif bir yönü var. Sahiplenen bir nüfus kitlesi de var. O da bir avantaj. İstanbul'da, 'Buralıyım' derken biraz zorlanıyoruz ama Esenyurt'ta, gerçekten kendisini yürekten buraya ait hisseden bir nüfus kitlesi de var. O sahiplenmeyi pozitif elektriğe çevirip buradaki hizmet anlayışı ile ilgili hepimiz yorum yapmak zorundayız. Bu yorumlar değerli. Başkanımla bu yorumların nasıl olacağına karar vereceğiz.

ESENYURT'A HER YIL BİR ÇATALCA EKLENİYOR!

İmamoğlu, şöyle devam etti 'Bu ilçemize, senede 50-60 bin, neredeyse bir Çatalca kadar nüfus ekleniyor. Bu, yönetilebilirliğin çok çok üzerinde. Bu kadar büyük gelişme ' gelişme demiyorum, yanlış olur- bu kadar büyük bir nüfus artışı İstanbul'un canını acıtıyor, Esenyurt'u da tehdit ediyor. Bunu, 'Dur' diyerek engellemek mümkün değil. Burada bir konut arzı sunuldu. Bu arz, imar planları ile sunuldu. İmar planları tümüyle yanlıştı. Tümüyle sakattı ve tehdit içeriyordu ama ne yazık ki böyle bir yönetim süreci yaşadık. İBB de buna göz yumdu ya da başkaları da göz yumdu. Dolayısıyla bu günah, hepimizin günahı oldu, İstanbul'un günahı oldu.

Esenyurt'un bir de mülteci ön yüzü var diyen İmamoğlu, 'Esenyurt, mülteci sorununun en vahşi örneği. Tüm demografik ve mülteci sorunlarını, sosyolojik gelişmeleri, problemleri bire bir tespit edeceğimiz yer, laboratuvar gibi Esenyurt. Başka bir yllere gitmenize gerek yok. Burayı çözdüysek, İstanbul'u çözdük demektir şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun değerlendirmelerinin ardından toplantı salonuna geçildi. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, slaytlar eşliğinde İmamoğlu ve yardımcılarına sunum yaptı.