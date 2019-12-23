İmamoğlu'ndan eski projeye yeni isim - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan eski projeye yeni isim

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2018 yılına ait projelerde, yurt ve kapalı spor salonu yapılması planlanan araziye gençlik merkezi yapacak.

İmamoğlu'ndan eski projeye yeni isim, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2018 yılına ait projelerde, yurt ve kapalı spor salonu yapılması planlanan araziye gençlik merkezi yapacak. Söz konusu arazi, yürürlükteki planlarda dini tesis alanında kalıyor.

İBB, Ekrem İmamoğlu başkanlığında hazırlanan 2020 yılı 'Yatırım ve Hizmet Programı'na göre, önceki yönetim döneminde hazırlanan bazı projeleri değiştirdi. İBB'nin 2018 yılı faaliyet raporunda yapılacak projeler arasında yer alan, mülkiyeti Hazineye ait Eyüp Çırçır Mahallesi 670 ada 3 parselde yapılacak 'Yurt ve Kapalı Spor Salonu Projesi' değişti. Yeni yatırım programında, söz konusu yere 'Gençlik Merkezi İnşaatı' yapımı yer alıyor. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü'nün yatırım programında, 'PY201756053' faaliyet kodu ile yer alan projede, 'Eyüpsultan Çırçır Mahallesi  670 ada, 3 Parselde Gençlik Merkezi İnşaatı' yazıyor. Yatırım programına göre söz konusu gençlik merkezi için 3 milyon TL'lik kaynak ayrıldı.

DİNİ TESİS ALANI

Eyüpsultan Belediyesi'nin yürürlükteki imar planlarına göre, 670 ada 3 parselin tamamı 'Dini Tesis Alanı' fonksiyonunda kalıyor. Arazi 5 bin 196 metrekare büyüklüğünde. Parsel üzerinde Yeşiltepe Camii ve parselin ortasına yakın bir yerde, cami cemaatinin abdest aldığı şadırvan bulunuyor. Parselin Gündoğdu ve Tozlu sokaklara cephesi bulunuyor. Parselin kuzeyinde ise Asım'ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu yer alıyor.

İBB Yapı İşleri Müdürlüğü'nün yatırım programında, Eyüpsultan ilçesi ile ilgili ayrıca şu projeler de bulunuyor:

'Eyüpsultan Hasdal Hayvan Barınağı İnşaatı', 'Eyüpsultan Işıklar Geçici Hayvan Bakımevi Hayvan Gömü Alanı İnşaatı'


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
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