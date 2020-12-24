İmamoğlu'ndan  "Fatih portresine 'sahtecilik' incelemesi" açıklaması - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay" başlığıyla düzenlediği etkinliğinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İBB tarafından İngiltere'de düzenlenen müzayededen satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili sahtecilik incelemesinin başlatıldığı iddiasıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Han'ın tablosuyla ilgili, 'sahte' diye bir soruşturma düzeni başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabii tutuldu arkadaşlarımız. Cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum." dedi.