İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor" dedi.
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23.12.2019 19:32:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İmamoğlu'ndan fayton açıklaması - Son Dakika