İmamoğlu'ndan fayton açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan fayton açıklaması - Son Dakika

İmamoğlu'ndan fayton açıklaması

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor" dedi.

İmamoğlu'ndan fayton açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:07 Kaynak: DHA
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