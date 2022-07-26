Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum - Son Dakika
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Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum

26.07.2022 22:21

Komedi programı Güldür Güldür'de muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masanın ele alındığı bir skeçte, İmamoğlu'nun da taklidi yapılarak adaylık ihtimaliyle ilgili şakalar yapılmıştı. İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladığı canlı yayında bu skeç hakkında konuşarak, "80'li yıllardan itibaren her şeyin takipçisiyim, basının da. O günden beri baktığımızda inanılmaz geri gitmişiz. Geçenlerde bir skeç yapıldı, Güldür Güldür'de. Ben o kadar mutlu oldum ki" ifadelerini kullandı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programında 6'lı masa skecine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlandırması damga vurmuştu.

İMAMOĞLU TAKLİDİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bir restoranda geçen skeçte 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı. Skecin sonlarında "Ne oldu yine aday bulamadık, biz bu millete ne diyeceğiz?" denmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlandırması yapıldı. Fragmanda yer almayan, Mahir İpek'in canlandırdığı İmamoğlu taklidi skecin sürprizi oldu.

İmamoğlu'ndan Güldür Güldür'de taklidi yapılan skeç hakkında konuştu: Görünce ben o kadar mutlu oldum ki

"GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM

Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu bu skeç hakkında da konuşarak, "80'li yıllardan itibaren her şeyin takipçisiyim, basının da. O günden beri baktığımızda inanılmaz geri gitmişiz. Parodide siyaset yok, bir skeçte siyaset yok. Geçenlerde bir skeç yapıldı, Güldür Güldür'de sizin başka bir kanalınızda. Ben o kadar mutlu oldum ki, nereye konulduğumun bir önemi yok. Bazen karikatürlerimiz çiziyorlar çok mutlu oluyorum. Bu tadı almak lazım. Eleştiriyi dinlemeyi seviyorum. Otoriter rejimin Türkiye'ye ödettiği bedelin bir daha yaşanmaması adına bu ülkenin eleştiriye ihtiyacı var. Zeka dolu eleştirilerin bize büyük faydası var. En otoriter diye düşündüğümüz 80'ler ve 90'lardaki insanların onlardan nasıl faydalandığını ve diyalog kurduğunu, en son Metin Akpınar'ın kitabından hayranlıkla okudum" dedi.

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Son Dakika Güncel Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum - Son Dakika
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