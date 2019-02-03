Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Halaylı, Horonlu Seçim Turu

İmamoğlu'ndan Halaylı, Horonlu Seçim Turu

36 dakika önce

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜYAP'ta devam eden Emitt Turizm fuarına katıldı.

İmamoğlu'ndan Halaylı, Horonlu Seçim Turu, System.String[]
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA 

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜYAP'ta devam eden Emitt Turizm fuarına katıldı. Şehirlerin stantlarını gezen İmamoğlu, önce halay çekti, sonra horon tepti. Fuar ziyareti sırasında İmamoğlu'na Sivas Kangalı hediye edildi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu swçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü TÜYAP fuar merkezinde düzenlenen EMİTT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

ŞEHİRLERİN STANTLARINI GEZDİ

Fuar alanında tanıtımlarını yapan Anadolu şehirlerinin stantlarını gezen İmamoğlu, Diyarbakır standında halay çekenlere eşlik etti. İmamoğlu'na Amedspor forması hediye edildi. İmamoğlu daha sonra Rize standına uğradı. İmamoğlu, burada Rizelilerle birlikte tulum eşliğinde horon tepti. Sivas standına da uğrayan İmamoğlu'na Sivas'ın ünlü kangal cinsi köpeği hediye edildi. Dilek İmamoğlu'nun kucağına alarak sevdiği köpeğin yeni yuvasının Beylikdüzü'ndeki hobi bahçesi olacağı öğrenildi. İmamoğlu çifti, son olarak Kastamonu standını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Stantları gezmesi

-Halay çekmeden görüntü

-Diyarbakır forması hediye edilmesi

-Rize standından görüntü horon tepmesi

-Sivas köpek hediye edilmesi

-Kastamonu ikramları

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:37 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
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