Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine zam yapılmasına ilişkin, "Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok." dedi.

İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine zam yapılmasına ilişkin, "Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret eden İmamoğlu, burada gazetecilerin Halk Ekmek ürünlerine yapılan zamla ilgili sorusuna, "Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok." şeklinde karşılık verdi.

İmamoğlu, kendilerinin hizmet etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:


"Özellikle francala ekmek gibi yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da birtakım özel çalışılan ürünlere de 'zam yapılabilir' diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçecekti bugünlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok."

Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Sözcüsü Ongun: Medya AŞ Kutülamare dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor İmamoğlu: Halk Ekmek'teki zam, normal ekmekle ilgili değil Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:37:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]