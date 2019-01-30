İmamoğlu'ndan Hazinedar'a Yanıt: O Benim Arkadaşımdır Konuşuruz, Düzeltiriz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eleştirilerine yanıt verdi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Murat Hazinedar benim arkadaşımdır. Biz çok defa telefonda konuştuk. Birebir görüşme talebini de geçtiğimiz hafta iletti. Biraraya geliriz. 5-6 gün gecikme ile randevu vermeme gibi durum söz konusu olamaz. O benim arkadaşımdır. Konuşuruz, düzeltiriz. Ben haksızlığa uğradığını defalarca televizyonlarda konuştum" dedi.



"ÖZELLİKLE BURAYI GÖSTERMEK İSTEDİM"



Başakşehir'deki ziyaretlerini tamamlayan İmamoğlu, Esenyurt'a geçti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, "Bu bölgede gerçekten bir imar faciası yaşanıyor. Ne yazık ki burada 0.6 oranında kişi başına yeşil alan düşüyor. Her yıl 60 bine yakın insan Esenyurt'a göç ediyor. Yapılaşmanın, imar anlayışının, emsal kavramının bir dili yok. Okulların mevcutları artık öğrenci alamıyor. Öğrenciler çevre ilçelere naklediliyor. 45-50 katlık yapılaşmalardan bahsediliyor. Tam arkamda beton tarlası var. Buradan 1 metrekare yeşil alan göremiyorsunuz. Özellikle burayı görmenizi istedim. Buranın sağlıklı bir nesil yetiştirme, sağlıklı bir toplum oluşturma şansı yok. Burada tamamen mutsuz olur. Burası değişmesi gereken simgesel bir yerdir. Bazıları buraya Beylikdüzü diyor, ama burası Esenyurt. Beton yakıştırması yapan siyasetçiler var. Tavsiye ediyorum gelip görsünler ve biraz ders çıkarsınlar. Artık bu süreci biz tersine çevireceğiz. Bu yapılaşma kültürünü ortadan kaldıracağız. İstanbul'un bir daha bu kötü örnekleri yaşamama adına sesleniyorum. Bu görüntüyü değiştirelim. Bu yapılaşmanın bizim kültür ve yaşam anlayışımızla bir alakası yok. Bu çok trajik bir durumdur. 15 yıllık bir yönetim anlayışının yarattığı bir durumdur. Bu durumda İstanbul için ne çok işimiz olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.



'BETON EKREM' ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Ekrem İmamoğlu, "Bu fotoğraf 'Beton Ekrem' eleştirisine tam olarak yanıt mı oldu' sorusuna ise "Benim yaşadığım ilçe yeşil alanın en çok ilçelerden biri. Neredeyse 10 metreyi aşmış durumda. Biz yeşile yaptığımız hamle ile gurur duyuyoruz. Bu yakıştırmayı yapan siyasi arkadaşlar, İstanbul'un farkında olmayan gönül gözleri görmeyenler. Benimle alakası yok. Ama ben betonu onlara gösterdim. Beron nerede gelip görsünler. Burayı yöneten siyasi partinin mensubu onlar. Ama bu durum 31 mart seçimlerinden sonra değişir inşallah. İstanbul'un sıhhati için değişmeli. Şuanda hava kirliliği en yüksek noktadayız. Hemen karşıdaki Beylikdüzü de İstanbul en temiz ilçelerinden biri. E -5 Karayolu'nun kuzeyi hava kirliliğinin en yüksek olduğu yer, güneyi hava temizliğinin en düşük olduğu yer." şeklinde yanıt verdi.



MURAT HAZİNEDAR'A CEVAP VERDİ



Son olarak eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kendisine yönelik, "Adaylığından sonra aramama rağmen randevu dahi vermemiştir. Bunu özellikle paylaşmak istedim" sözleri üzerine ise İmamoğlu, "Murat Hazinedar benim arkadaşımdır. Biz çok defa telefonda konuştuk. Bire bir görüşme talebini de geçtiğimiz hafta iletti. Biraraya geliriz. 5-6 gün gecikme ile randevu vermeme gibi durum söz konusu olamaz. O benim arkadaşımdır. Konuşuruz, düzeltiriz. Ben haksızlığa uğradığını defalarca televizyonlarda konuştum. Geçen hafta da ilettim. Geçen haftada naklen yayında dile getirdim. Hem kendisinin hem de Ataşehir Belediye başkanının dile getirmiş biriyim. Hiçbir yargı hakkında yoktur. Bunu defalarca dile getirmiş biriyim" diye yanıt verdi. - Çeliktaş

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