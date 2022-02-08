İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hızır Orucu nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır'ın, tüm niyaz eyleyenlerin imdadına yetişmesini, Hızır Orucu tutan tüm canların dua ve lokmalarının Hakk katında kabul olmasını dilerim."

ALEVİLİKTE HIZIR İNANCI NEDİR?

Hızır ayı, havanın en zor şartlarının olduğu günleri içerir. Bu günler, bir tür dayanışma, paylaşma günüdür. Bu, karakışın hüküm sürdüğü, hayvanlar için yazdan toplanmış otların bittiği, yiyeceklerin tükenme noktasına geldiği, ısınmak için toplanan tezek veya odunların bitme noktasında olduğu dönemdir.

İnanca göre Hızır bu en zor dönemde halk arasında dolaşır, zorlukları ortadan kaldırır. Halk oruç tutarak, kurban keserek, lokma/niyaz dağıtarak Hızır'ın gelmesini kolaylaştıracağını ve zorluktan, darlıktan kurtulacağını düşünür.

Hızır orucunun tutulduğu günlere veya tamamlanmasından sonraki güne Hızır günü adı verilir. Her köyün Hızır günü, Hızır ayının farklı bir gününe tekabül edebilir. Hızır günlerinde cem tutulması ibadetin esası sayılır. Özellikle bu günlerde, Hızır'ın fakir insan kılığında evlere konuk olduğuna inanılır. Hızır günlerinde mutlaka subaşlarına gidilir, bereket ve sağlık vereceği inancıyla bu sudan içilir. Hızır günü kaynağından getirilen su eve ve hayvanlara serpilir.