Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Huzurevi Ziyareti

İmamoğlu'ndan Huzurevi Ziyareti

51 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kartal Huzurevi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu'ndan Huzurevi Ziyareti, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kartal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Adnan Kahveci'nin anma programına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Kartal Huzurevi'ne geçti. Burada kalanlarla sohbet eden İmamoğlu, yaşlıların ellerini öperek hayır duası istedi. İmamoğlu'na ziyareti boyunca Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de eşlik etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:34 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kartal, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
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