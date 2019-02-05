İmamoğlu'ndan Huzurevi Ziyareti
51 dakika önce
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kartal Huzurevi'ni ziyaret etti.
CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kartal
Huzurevi'ni ziyaret etti. Adnan Kahveci
'nin anma programına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Kartal Huzurevi'ne geçti. Burada kalanlarla sohbet eden İmamoğlu, yaşlıların ellerini öperek hayır duası istedi. İmamoğlu'na ziyareti boyunca Kartal Belediye Başkanı Altınok
Öz de eşlik etti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:34 Kaynak: DHA
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