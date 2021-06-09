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İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır - Son Dakika

İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır

09.06.2021 20:37
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin grup toplantısında İBB'yi "Her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Söz uçar icraat kalır" notuyla paylaştığı video ile yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda kendisine ve hizmetlere yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımla cevap verdi.

İMAMOĞLU, İCRAATLERİNİ SAYDI

"Söz uçar icraat kalır" ifadelerini kullanan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin de olduğu video notuna şunları yazdı: Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017'de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlarımızın sadece bir kısmı...

İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır

ERDOĞAN, İMAMOĞLU'NU SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan grup toplantısında şunları söylemişti:

Çevre ve tabiatımızın korunması bizim için ezelden uzanan bir davadır. Parti kürsülerinden yalan ve iftiralardan ibaret iddiaları, aksi yöndeki belgeler önlerine koyduğu halde çevrecilik olmaz. Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılamaz. Çevrecilik üstlendikleri görevi yerine getiremeyenlerin daha önce başlanan işleri durdurmaları hiç değildir. Türkiye'yi 81 vilayetinde olduğu gibi İstanbul'u ve benzer sıkıntıların yaşandığı diğer şehirlerimizi bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz.

"BASİRETSİZLİK AKAN ZİHNİYETİN KEYFİNE ÜLKEYİ TERK ETMEYİZ"

Müsilaj meselesi kalıcı çözüm getirmek için stratejik planımızı 3 ay içinde tamamlıyoruz. Meclis grubumuz bu konuda araştırma komisyonu korumak için gereken girişimleri başlattı. Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u Silahtarağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran arkadaşlar burası çok önemli, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki ve Şile'deki dereleri, arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk edemeyiz.

"KANAL İSTANBUL'UN İNŞAASINA BAŞILYORUZ"

Partisine bakmaksızın işine yapamayan kurumların eksikliklerini kapatmak milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bize düşüyorsa onun da gereğini yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede iklim dostu şehircilik anlayışının örneği, cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ekolojik koridorlara ev sahipliği yapacak bu proje İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır.

"KANAL İSTANBUL'U ELEŞTİRENLER ÖNCE ASGARİ GÖREVLERİNİ YAPSIN"

Kanal İstanbul'u depremi tetikleyeceğinden, susuzluğa yol açacağına kadar nice zırvayla engellemeye çalışanlar bu şehre karşı önce asgari görevlerini yerine getirsinler. Ondan sonra bizim projelerimize laf etsinler. Ülkemizin her köşesinde tarihe geçecek çevre yatırımları gerçekleştiriyoruz. Salda Gölü projesi bunlardan biridir.

İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İBB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır - Son Dakika


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