İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğüne atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlük görevine, Raif Mermutlu atandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü görevine kurumda çeşitli görevlerde bulunan Raif Mermutlu'yu atadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olan Mermutlu, 1983'te İller Bankası Genel Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı ve Türkiye genelinde birçok ilin içme suyu arıtma projelerinde görev aldı.



İstanbul'un su probleminin çözümü için 1994'te İstanbul'a davet edilen Mermutlu, İSKİ Genel Müdürlüğünde göreve başladı. İSKİ Genel Müdürlüğünde sırasıyla Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı, Su Arıtma Daire Başkanlığı, Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenerek İstanbul'un büyük içme suyu ve atık su projelerinin inşasına ve işletilmesine katkılar sundu.

İngilizce bilen Raif Mermutlu, 2010'da kendi isteğiyle emekli olmuştu.