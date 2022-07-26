İmamoğlu'ndan İstanbul'daki sel sırasında tatilde olduğu eleştirilerine yanıt: 3 yılda 20 gün tatil yaptım - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan İstanbul'daki sel sırasında tatilde olduğu eleştirilerine yanıt: 3 yılda 20 gün tatil yaptım

26.07.2022 21:42
İmamoğlu'ndan İstanbul'daki sel sırasında tatilde olduğu eleştirilerine yanıt: 3 yılda 20 gün tatil yaptım

İBB Başkanı İmamoğlu, kar ve su baskını gibi afetlerde İstanbul'da olmadığı ve tatil yaptığı konusunda eleştirilere Fatih Altaylı'nın sunduğu canlı yayında yanıt verdi. 3 yılda 20 gün tatil yaptığını ifade eden İmamoğlu, "Ben sel olduğunda oraya gidip çizmelerimi giyerek vatandaşa talimat verecek bir belediye başkanı değilim. Bu şovdur. Türkiye'nin bunu istemediğini düşünüyorum. Popülizm yap, alkışı topla, puanını kazan sonra gizli tatil yap. Birileri 10 gün bir yere gidiyor, kimsenin haberi yo

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmmaoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, son olarak İstanbul'daki su baskınlarında gündeme gelen tatil eleştirileri hakkında da konuştu.

"3 YILDA 20 GÜN TATİL YAPTIM"

Altaylı'nın sorusu üzerine İmamoğlu, "3 yılda benim 4 tatilimi de biliyorsunuz. Başka yok. Toplam 3 senede 20 gün. Sayın Cumhurbaşkanı kendi döneminde benim 4 katım tatil yapmış. Bizim izim günlerimiz var." dedi.

"BEN ÇİZMELERİMİ GİYİP ŞOV YAPACAK BİR BAŞKAN DEĞİLİM"

İstanbul'da sadece 1 sokakta sel olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Ben sel olduğunda oraya gidip çizmelerimi giyerek vatandaşa talimat verecek bir belediye başkanı değilim. Ben çizmeleri daha önce giydim. Bu yerlerle ilgili ilk yaşanan sıkıntılardan sonra yola çıkarttım arkadaşlarımı" dedi.

TÜRKİYE''NİN DE BUNU İSTEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Altaylı'nın neden uçağa atlayıp İstanbul'da çizmelerini giymediğine yönelik soruya ise İmamoğlu, "Bu şovdur. Türkiye'nin bunu istemediğini düşünüyorum. Evindekiler kendini benim yerime koysunlar. Popülizm yap, alkışı topla, puanını kazan sonra gizli tatil yap. Birileri 10 gün bir yere gidiyor. Kimsenin haberi yok. İmamoğlu ayağını uçağa atlıyor bütün dünya duyuyor" dedi.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan İstanbul'daki sel sırasında tatilde olduğu eleştirilerine yanıt: 3 yılda 20 gün tatil yaptım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan İstanbul'daki sel sırasında tatilde olduğu eleştirilerine yanıt: 3 yılda 20 gün tatil yaptım - Son Dakika
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