İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sert tepki: Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır - Son Dakika

İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sert tepki: Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır

20.03.2021 10:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin görüşünü paylaştı. "Çok acı" olarak söze başlayan İmamoğlu, "Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan "eril akıl" değil kadınlar olacaktır." dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

"KAZANAN KADINLAR OLACAKTIR"

İBB Başkanı İmamoğlu söz konusu karara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. İmamoğlu'nun Twitter'daki paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan "eril akıl" değil kadınlar olacaktır."

İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sert tepki: Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır
Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi

İstanbul sözleşmesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine sert tepki: Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır - Son Dakika


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