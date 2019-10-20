Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ziyaret
Son Dakika Yaşam İmamoğlu'ndan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ziyaret

İmamoğlu'ndan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ziyaret

1 saat önce

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yerel yönetimlerin güçlenmesinin tüm Türkiye'nin güçlenmesi anlamına geldiğini düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu'ndan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ziyaret, System.String[]

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yerel yönetimlerin güçlenmesinin tüm Türkiye'nin güçlenmesi anlamına geldiğini düşünüyorum" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi inlerce vatandaş İmamoğlu'nu karşılamak için İzmit Belediyesi hizmet binası önünü İmamoğlu'nu karşılamak için doldurdu. Belediye önüne gelen İmamoğlu, Türk bayrağı ile kendisini karşılayan vatandaşları selamladı. Vatandaşlara seslenen İmamoğlu, ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacaklarını ifade eden Ekrem İmamoğlu, daha sonra beyaz güvercin uçurdu. Daha sonra ziyaret İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makam odasında devam etti. Burada İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Hürriyet, CHP ve İYİ Parti il yöneticileri karşıladı. Fatma Kaplan Hürriyet ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, İmamoğlu'na kemençe hediye etti.


Ziyaret daha sonra daha basın mensuplarına kapalı olarak devam etti. - KOCAELİ

Fatma Kaplan, Tanju Özcan, İzmit, Bolu, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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