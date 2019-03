İmamoğlu'ndan Kadınların Çalışma Hayatındaki Önemine Vurgu

Sancaktepe'de seçim turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların toplum ve çalışma hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Büyükşehir belediyesinde yüzde 3 seviyesinde kadın çalışan var üst yönetimde facia.

Sancaktepe'de seçim turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların toplum ve çalışma hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Büyükşehir belediyesinde yüzde 3 seviyesinde kadın çalışan var üst yönetimde facia. Ben söz veriyorum en az yüzde 35-40'a kadar kadınların büyükşehir belediyesinde çalışma oranını yükselteceğiz" dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Sancaktepe'de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhtarlar, kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Salona giriş yaptığı sırada masaları tek tek gezerek katılımcıları selamlayan İmamoğlu, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, burada çözüm önerilerinden bahsederek seçime yönelik destek istedi.



İmamoğlu, "Toplumda yön veren ve yönlendirici olan yöneticilere gerçekten çok kıymetli, özel şehirler oluşturulabilir. Bizim insana ve şehre bakışımız bu. Biz önceliklerimizin insana huzur verdiğinin farkındayız. Bunun partisi ya da hayat görüşü yok. Hangi vatandaşımız çocuklarının spor sahasında olmamasını ister. Hangi siyasi görüşte olursa olsun çocuklarının kütüphaneye gitmemesini ister. Aileler çocuklarının spor salonlarına kütüphanelere, sosyal ve kültür aktivitelerin içinde olmasını ister. Gerçekten Sancaktepe bir fırsat ilçesidir. Fırsatlarını kaybetmemelidir. Bir an önce yön değiştirmelidir. Bir an önce gerçekten İstanbul'un en seçkin ilk 10 arasına girmelidir. Bunu hak eden bir yer burası. Gerçekten etrafındaki konumlanmaya baktığımız zaman içindeki aktivitelere askeri alanından, barajına varıncaya kadar irdelediğinizde aslında birçok hayat zenginliği kolayca oluşturulabilir bir yerden bahsediyoruz" dedi.



"İstanbul'u 8-10 bölgeye ayırarak demokratik bir anlayışı bu şehre getireceğim"



Konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle son yıllarında 5 artı 5 gibi diyebiliriz. Bu şehrin yönetimine, iradesine, idaresine hiçbir katkısı olmamıştır. 5 yıllık belediye başkanlığı gözlemiyle bunu söylüyorum. Şurada 3-4 tane ilçe birbiriyle irtibatlı, çok sıkı sorunları birbirleriyle bağlantılı ilçeler. Masa kur ve ilçeleri oturt, başlarına da bir büyükşehir belediyesinin yetkilisini genel sekreter yardımcısı olur, başka biri olur. O masayla beraber tespit ettir ve çözümlerini oluştur. Bu kardeşiniz Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 5 yıl boyunca bu şeyi talep etmiştir. Ama ne yazık ki, 5 yıl boyunca bu talebimize büyükşehir belediye başkanları suskun kaldı, cevap bile vermedi. Büyükşehir belediye başkanıyla ya da ortak masayla sorunlarını çözme konusunda hiçbir şekilde bir yöntemi yoktur. Halbuki büyükşehir belediyesi ağabeylik, ablalık yapacak, o tavrıyla ilçeleri buluşturacak, belki de masada konuşarak trafikteki aksaklığı yüzde 20'sini-30'unu konuşarak çözecek. Ama böyle bir irade yok. İstanbul'un birçok konusu Ankara'daki bakanlık ve masalarla, İstanbul'u görmeden sizi hissetmeden, Sancaktepelilerin fikrini almadan, bu artık bitecek. Bu kardeşiniz büyükşehir belediye başkanı olduğu an itibariyle İstanbul'u 8 yada 10 bölgeye ayırarak muhattap, birbiriyle sıkı ilişkileri olan trafik, çevre, alt yapıyla ilgili bir çok konuda masa kurup ilçeleri bir araya getirecek demokratik bir anlayışı ben bu şehri getireceğim" dedi.



"İBB'de yüzde 3 seviyesindeki kadın çalışan sayısını en az yüzde 35-40'a kadar yükselteceğiz"



8 Dünya Kadınlar Günü olması münasebetiyle kadınların toplumdaki önemine vurgu yapan İmamoğlu, "2005 yılında kadın eşitliği sıralamasında dünyada 105'inciymişiz, şimdi 131'inci olmuşuz, ne yazık ki geri gitmişiz yani. Bu ülkede ve bu şehirde 10 kadının 7'si çalışmıyor. Kadının hayata katılmadığı bir toplumda refah mutluluk ve zenginlik yakalama şansınız yok. Kadınları sürecin içerisine katmak bizim çok önemli meselemizdir. Büyükşehir belediyesinde yüzde 3 seviyesinde kadın çalışan var üst yönetimde facia. Dolayısıyla biz büyükşehir belediyesinde bunun sözünü veriyorum, kendi ilçemde de bunu yapmaya çalıştım. Orada da yapacağım. İnşallah bu şansı elde ettiğimde göreceksiniz, en az yüzde 35-40'a kadar kadınların büyükşehir belediyesinde çalışma oranını yükselteceğiz. Kadınlar büyükşehir belediyesinde çalışacak" şeklinde konuştu.



Kadınlar gününde çalışan kadınlara ziyaret



Programın ardından ilçedeki çoğunluğu kadınlardan oluşan bir tekstil atölyesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, buradaki kadın çalışanlarla sohbet ederek karanfil hediye etti. Kadınların çalışma hayatında önemine dikkat çeken İmamoğlu, "Şu anda çok güzel bir manzara görüyorum. Çünkü İstanbul'da 10 kadının 7'si çalışmıyor. Siz o çalışan 3 kişiden birisiniz" diyerek kadınların daha fazla çalışma hayatında yer alması gerektiğini vurguladı.



Ziyareti sırasında İmamoğlu'nun atölyedeki bir dikiş makinesi tezgahına geçerek elbise dikmesi de renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Sorusu Tek Cümleyle Yanıtladı

Trans Birey CHP'nin İlçe Yönetimine Girdi

Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor