İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hat üzerindeki mülkiyetleri araştırıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hat üzerindeki mülkiyetleri araştırıyoruz - Son Dakika Dünya

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hat üzerindeki mülkiyetleri araştırıyoruz

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar akşami Kanal İstanbul'a ilişkin adımların atıldığını ve ihale aşamasında olunduğunu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşı açıklama geldi ve İmamoğlu "Bu büyük bir yol ayrımı" dedi

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hat üzerindeki mülkiyetleri araştırıyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar akşamı Kanal İstanbul'a ilişkin adımların atıldığını ve ihale aşamasında olunduğunu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşı açıklama geldi ve İmamoğlu "Bu büyük bir yol ayrımı" dedi.


Erdoğan'ın yap işlet devret modeli olmuyorsa da milli servet ile yapılacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak para bulunacaksa veya para varsa Türkiye'nin çözüm bekleyen başka konuları olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu Açıklaması

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:22 
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