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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hat üzerindeki mülkiyetleri araştırıyoruz
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar akşami Kanal İstanbul'a ilişkin adımların atıldığını ve ihale aşamasında olunduğunu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşı açıklama geldi ve İmamoğlu "Bu büyük bir yol ayrımı" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar akşamı Kanal İstanbul'a ilişkin adımların atıldığını ve ihale aşamasında olunduğunu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşı açıklama geldi ve İmamoğlu "Bu büyük bir yol ayrımı" dedi.
Erdoğan'ın yap işlet devret modeli olmuyorsa da milli servet ile yapılacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak para bulunacaksa veya para varsa Türkiye'nin çözüm bekleyen başka konuları olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:22
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