İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim - Son Dakika
Son Dakika Dünya İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim - Son Dakika Dünya

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İstanbul’daki evinde ziyaret etti. Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirten İmamoğlu; “Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse, koşa koşa giderim." dedi.

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. Kanal İstanbul konusunda Akşener'e bilgi aktardığını belirten İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de konuyu görüşmek istediğini kaydetti.


Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirten İmamoğlu; "Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse, koşa koşa giderim." dedi.

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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı, İYİ Parti, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:29 
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