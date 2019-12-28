İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim - Son Dakika
Son Dakika Dünya İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim - Son Dakika Dünya

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirten İmamoğlu; "Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse, koşa koşa giderim." dedi.View on euronews

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı, İYİ Parti, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:42 
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