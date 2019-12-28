İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirten İmamoğlu; "Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse, koşa koşa giderim." dedi.View on euronews