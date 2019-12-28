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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:42
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