İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi'nin yenilendiği açılışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da yapılacak temel atma töreniyle ilgili"Davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna, "Temel atma töreni diye bir şey yok. Henüz izni alınmamış bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Temel atma denilen şey bir yol yapımı, Kanal'la ilgisi yok" ifadelerini kullandı.