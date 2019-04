İmamoğlu'ndan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Tebrik Ziyareti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Gökhan Yüksel'i Kartal Belediyesi'nde ziyaret ederek tebrik etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Gökhan Yüksel'i Kartal Belediyesi'nde ziyaret ederek tebrik etti. Programda gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, program sonunda da belediye binası önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i mesaideki ilk gününde ziyaret etti. Kartal Belediyesi önünde toplanan binlerce vatandaşı Gökhan Yüksel'le birlikte selamlayarak binaya giren Ekrem İmamoğlu, belediye personelinin alkışları arasında başkanlık makamına gelerek Gökhan Yüksel'e çiçek verdi. Gökhan Yüksel'i seçim sürecinde keyifle izlediğini söyleyen İmamoğlu, "Hem genç bir arkadaşımız, hem de siyasetin nasıl yapılacağına dair yürekli kararlar alan, aynı zamanda konuşan, paylaşan, ders alan, bunlar önemli unsurlar. Keyifle takip ettik, başarılı da oldu. Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum güzel başkanıma" diye konuştu.



Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye binası önünde bekleyen binlerce vatandaşa hitap etti. Kürsüye gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Artık seçim bitmiştir. Artık bu kardeşiniz, 468 bin kişinin belediye başkanıdır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bütün komşularımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla kucaklaşma vaktidir. Artık hizmet vaktidir. Yapılacak her iyilik, her hizmet 468 bin kişiyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda coşkunuzu, sevginizi anlıyorum. Bütün dostlarla, bütün arkadaşlarla kucaklaşma vaktidir. Ülkenin normalleşme vaktidir. Ülkenin hizmete, güler yüze, enerjiye ihtiyacı var. Biz de buradayız" diye konuştu.



Kürsüye daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu çıktı. Kalabalığın sevgi gösterileriyle karşılanan İmamoğlu, kürsüde şunları söyledi: "Kartal'da değerli belediye başkanım, Gökhan arkadaşım, kardeşim, yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. Onunla beraber çok güzel işler başaracağız. Burada olan olmayana söylesin. Kartal uyumlu bir çalışmayla, eksik kalan neyi varsa tamamlayacak. Ben bugün değerli kardeşimi kutlamaya, tebrik etmeye geldim. Ama görüyorum ki siz de beni tebrik etmeye gelmişsiniz. Hep hunu söyledik, ben 12 seçim yönettim. Yönettiğim 12 seçimde tek bir oya sıkıntı gelmemesi adına her zaman özveriyle, partili arkadaşlarımla çalıştım. Topluluklara şunun sözünü verdim, kıymetli hemşehrilerim göreceksiniz, bu kardeşiniz bir tek oya bile bu şehirde sıkıntı getirmeyecek. Sözümü tuttum mu?



Biz YSK'yı takip ettik. Partimizin çok düzeyli ve iyi kurgulanmış sistemiyle süreci takip ettik. Aynı zamanda üçüncü bir sistem kurgulayarak, o sistem üzerinden de süreci kontrol dahilinde tuttuk. Ben herkesi kucaklamaya geliyorum dedim. Allah şahit. 31 Mart'ta kucaklama cümlesi yüreğimde yerleşmişti ama şu an var ya, İstanbul'u sımsıkı kucaklamaya geliyorum" - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İmamoğlu Medya Patronu Aileleri Tek Tek Sayıp Eleştirdi: Bizi Dünyaya Rezil Etmeyin

Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı

Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı

Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu