İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi

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Davutoğlu ve Gül'ün kayyum açıklamalarını, AK Partili Mahir Ünal çok ağır sözlerle eleştirdi

Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı