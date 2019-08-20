Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi
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İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi

57 dakika önce

İmamoğlu, "Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız." dedi.

İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi, System.String[]
İmamoğlu, "Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız." dedi.
Kayyum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:24 
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