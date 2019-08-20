İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi
57 dakika önce
İmamoğlu, "Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız." dedi.
İmamoğlu, "Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum
atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:24
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