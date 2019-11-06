Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır
Son Dakika Dünya İmamoğlu'ndan kendisine 'ahmak' diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır

İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya cevap geldi.

">

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya cevap geldi. İmamoğlu, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" dedi.

İmamoğlu'ndan kendisine ahmak diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın
Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi? Fatih Terim'den 2 değişiklik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 02:28:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]