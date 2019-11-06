İmamoğlu'ndan kendisine "ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap: 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya cevap geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:51
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