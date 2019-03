İmamoğlu'ndan Kent Yoksulluğuna Yönelik Yeni Çözüm Projeleri

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Yoksullukla Mücadele Çözümleri toplantısında, açlık sınırının altındaki ailelerin ekmek, süt ve damacana sudan ücretsiz faydalanacağını belirterek, "Sofra Destek Paketi, geçim destek paketi, eğitim destek paketi ve evlilik destek paketi olmak üzere İstanbulluları 4 farklı destek paketinden yararlandıracağız" dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Yoksullukla Mücadele Çözümleri toplantısında sorunlara ilişkin projelerini anlattı. İstanbul'da derin bir kent yoksulluğunun yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, bu yoksullukla ilgili çözüm önerilerini yaklaşık 1 saat süren sunumla tanıttı. İmamoğlu, yoksullukla mücadele kapsamında, gıda, tarım, sağlık, suyun ucuzlatılması, ulaşım, eğitim, evlilik paketi ve ailelere sosyal destek gibi birçok alanda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



"İstanbul'u açlık - yoksulluk - işsizlik sarmalından çıkarmak zorundayız"



Yoksullukla mücadele çözümleri toplantısında konuşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul için büyük hedeflerimiz var. Yepyeni bir başlangıç yapacak ve İstanbul'un kronik sorunlarını tek tek çözeceğiz. Ama her şeyden önce, bütün sorunların kesiştiği, her sorunun altında yatan o büyük beladan kurtulmak, İstanbul'u açlık - yoksulluk - işsizlik sarmalından çıkarmak zorundayız. İstanbullu İstanbul'da yaşamak için bugün ağır bedeller ödemek zorunda bırakılıyor. Bu durumu çözmek zorundayız. Ben buna itiraz ediyorum ve her sabah açlığa, yoksulluğa, işsizliğe uyanan o 10 binlerce İstanbullunun derdine çözüm bulmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öncelikli görevim, sorumluluğum, borcum kabul ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"İstanbulluları 4 farklı destek paketinden yararlandıracağız"



İstanbul'da farklı destek paketlerini uygulayacaklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Açlık ve yoksulluğa acil olarak müdahale edeceğiz. Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Paketleriyle dar gelirli hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırırken, bir yandan da hayat pahalılığı ile mücadele edeceğiz. Üstüne basa basa tekrar etmek istiyorum. Göreve gelir gelmez, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlara harcadığı parayı 3 katına çıkaracağız. Sofra Destek Paketi, geçim destek paketi, eğitim destek paketi ve evlilik destek paketi olmak üzere İstanbulluları 4 farklı destek paketinden yararlandıracağız" dedi.



"Açlık sınırı altındaki aileler ekmek, süt ve suyu ücretsiz alacak"



Sofra Destek Paketi sayesinde İstanbul'da hiç kimse yatağa aç girmeyeceğini söyleyen İmamoğlu, "Açlık sınırının altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek, bu temel gıdaları dert etmeyecek. Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırı altında gelirle yaşamaya mahkum edilen her aile Halk-Ekmek ve Halk-Süt satış noktalarından ihtiyacına göre ücretsiz ekmek, süt alabilecek. Ücretsiz damacana suyu alacak. Sofra Destek Paketi'nin yıllık maliyeti yaklaşık 52,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu paranın, İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı yalnızca binde 2'dir. İBB Bütçesinin binde 2'sini alacağım ve açlık sınırının altındaki ailelere vereceğim. Bunun neresini anlamıyorsunuz? Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Kimsenin babasının parasını dağıtmıyorum. Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtıyorum" diye konuştu.



İmamoğlu'ndan yeni evlenecek çiftlere destek paketi



Destek paketleriyle birlikte evlenmek isteyen çiftlere yardımcı olacaklarını kaydeden İmamoğlu, "Kriz günlerinde yuva kurmaya aday gençlerimizin de yanında olmak istedik. Biliyorum, gençler bugünlerde evlenebilmek için türlü sıkıntılar içine giriyorlar. Evlilik Destek Paketiyle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin TL düğün hediyesi vereceğiz. Kuracağımız Beyaz Eşya - Mobilya Çarşısı'ndan uygun fiyata eşya sağlayacak, taşınma masraflarını karşılayacağız. İBB sosyal tesislerinde haftanın 1 akşamı çiftlerimizin düğününü ücretsiz hep birlikte yapacağız. 'Kimin parasını kime veriyorsun' diye soranlara söylüyorum, bilsinler. Evlilik Destek Paketinin yıllık maliyeti yaklaşık 40,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu paranın İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı da binde 2'dir.



Ben, işte bu parayı yoksulluk sınırı altında gelire sahip yeni evli çiftlere vereceğim. Hatta onların düğünlerini elimizden geldiğince Belediyenin sosyal tesislerinde ücretsiz yapacağız" diye konuştu.



"Alıcı ile satıcı arasında akıllı kontratlar yapılacak"



Tarımsal alanların sayısını artıracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Alıcı ile satıcı arasında belediyenin organizasyonu ile akıllı kontrat yapılacak. Bu kontratlar, üzerinde oynama yapılması mümkün olmayan blockchain teknolojisinin kullanıldığı bir platform üzerinde gerçekleştirilecek. Talebe göre çeşitli ürünlerin desteklenmesi sağlanacak. İstanbul çeperlerinde 150'yi aşkın kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik. Buralarda organik tarımı teşvik edeceğiz. Köy pazarları ile üreticiden tüketiciye doğrudan satış sağlayacağız. Kimi mahallelerde arıcılık, kimi mahallelerde süt üretimi ve daha birçok potansiyel var. Hem tarımsal üretimi artıracağız. Hem de doğayı koruyarak, turizmin gelişmesini sağlayacağız" dedi.



"İBB olarak kamusal sağlık yatırımları yapacağız"



Sağlıkla ilgili çalışmalarını olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Artık İstanbul'da tedavi olmak, sağlık hizmetlerine erişmek giderek zor ve pahalı hale geldi. Bu konuda da elimizi taşın altına koyacağız. Yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı çekilen bölgelerde İBB olarak kamusal sağlık yatırımları yapacağız. Bu kapsamda, 40 adet Semt Doğumhanesi, 20 adet Kadın Sağlığı Tarama Merkezi, 10 adet Çocuk Sağlığı Merkezi 3 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 5 adet İşçi Sağlığı ve Mesleki Hastalıklar Merkezi açılacak. Evet, bütünlüklü bir yerel yönetim anlayışından; gerçek bir sosyal, toplumcu belediyecilikten bahsediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

