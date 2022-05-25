İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız

25.05.2022 12:32
İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelere yaptığı "öğrenci yurdu" çağrısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı yurt çağrısına yanıt verdi. İmamoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"İBB TARİHİNDE İLKE KEZ GEÇEN YIL 3 ÖĞRENCİ YURDU AÇTIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamasında "Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB'ye kazandırdık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3 bin 200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz. " ifadesine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU DÜN BELEDİYELERE SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayınladığı videoda, eğitim adı altında kurulan vakıflar aracılığıyla yurt dışına para aktarıldığını belirterek, "Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak, boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz" demişti.
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız - Son Dakika
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