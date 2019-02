İmamoğlu'ndan 'Megabüs' Projesi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ulaşım sorununun çözümüne ilişkin projelerini açıkladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ulaşım sorununun çözümüne ilişkin projelerini açıkladı. 2024 yılına kadar 630 kilometre metro ağı hedeflediklerini açıklayan İmamoğlu, TEM Otoyolunda Megabüs projesini hayata geçireceklerini açıkladı. 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ulaşım sorununa ilişkin yeni projelerini Taksim'de özel bir otelde düzenlenen 'Ulaşım Çözümleri' isimli basın toplantısıyla açıkladı. Basın mensuplarına yeni projelerini yaptığı sunumla detaylarıyla açıklayan İmamoğlu, kara, deniz ulaşımı ve raylı sisteme ilişkin projelerini tanıttı.



"BEN ULAŞIM SORUNUN 5 YIL İÇERİSİNDE İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIM"



Toplantı kapsamında ulaşım projelerini açıklayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şehri yönetenler, İstanbulluların bu en ağır, en kangren olmuş sorununa çözüm üretmeyi unutup, her seferinde kendi gündemlerine yöneldiler. Oysa, kaynakların doğru projelere harcanmasıyla, doğru bir planlama ile İstanbul'da konforlu, güvenli, ekonomik ve dakik yolculuk yapmak elbette mümkün. Yürünebilir, erişilebilir, güvenli, havası daha temiz, daha az gürültülü ve yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak için bütün olanaklar mevcut. Yeter ki, meseleye bütüncül bir planlama işi olarak bakalım. Ben böyle bakıyorum ve göreceksiniz ben, 5 yıl içerisinde ulaşım sorununu İstanbullunun gündeminden çıkaracağım" dedi.



"METRO BİZİM BİRİNCİL VE ASLİ GÖREVİMİZ"



Metro çalışmalarına önem vereceklerine ifade ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç yapmanın zamanı geldi. Bundan sonra sizlere, çözüm önerilerimi anlatmak istiyorum. Buradan İstanbullu hemşehrilerime bir söz veriyorum. Metro bizim birincil ve asli önceliğimiz olacak. Göreceksiniz 5 yıl içerisinde İstanbul'un trafik sorununda büyük bir rahatlama sağlayacağız. Göreve başladığımız ilk yıl, projesi başlamış olan ancak o veya bu nedenle hizmete açılmayan bütün raylı sistem hatlarını tamamlayacağız. Eminönü-Alibeyköy, Kabataş- Esenyurt, Gayrettepe-Yeni Havalimanı, Ataköy-İkitelli hatlarını tamamlayarak Avrupa yakasında bu projeleri hızla hayata geçireceğiz. Anadolu yakasında da metroya ağırlık vereceğimizi hemşerilerim duysunlar. Maalesef Anadolu Yakası, şimdiye kadarki metro yatırımlarının üvey evladı. Bu durumu ortadan kaldıracağız, her iki yaka da eşit hizmet alacak. Ümraniye-Göztepe, Bostancı-Dudullu, Çekmeköy-Sultanbeyli gibi ana hatları hızla bitireceğiz. Yani İstanbul'un iki yakasında da bu büyük metro atılımını derhal biz başlatacağız" dedi.



İSTANBUL'A 630 KİLOMETRELİK METRO HEDEFİ



2024'e kadar 630 kilometrelik raylı sistem hedefi koyduklarını ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın acil ve gerçek ihtiyaçlarını dikkate alıp; Sultanbeyli-Kadıköy, Yenikapı - Sefaköy - Esenyurt, Sultangazi-Arnavutköy gibi ana hatları bitireceğiz. Esenyurt'taki bir vatandaşım metro ile Beylikdüzü durağında inip, füniküler sistemle sahile, iskeleye inecek. Hiç beklemeden deniz yolu ile Yenikapı'ya ya da Kadıköy'e ulaşabilecek seviyeye gelecek. Tüm bunları trafiğin yoğun olduğu bir zamanda denediğinizi düşünün. Ne yazık ki, bugüne kadar saatlerimizi ve sağlığımızı bu yollarda heba ettik, ama artık bu karamsar tablo İstanbul'un tamamında değişecek. Üçüncü yılımızda; İstanbul'un nüfusu yoğun bölgelerini daha güçlü şekilde sisteme entegre edecek hatları hayata geçireceğiz. Kağıthane, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ilçelerimiz metro ağına tamamıyla entegre olacak. Güzergahları hazır. 1 Nisan itibariyle çalışma programımızı, hemen başlatacağız. Dördüncü yılımızda; Çekmeköy-Kartal, Büyükçekmece-Silivri hatlarıyla İstanbul'un iki yakasını metroyla bir araya getireceğiz. Entgre bir süreci başlatmış olacağız. Böylelikle metrobüsün yükü de oldukça hafifleyecek. Anadolu yakasındaki metro ağı ile kıyılardan yukarıdaki mahallelere kadar entegre bir ulaşım sistemini hayata geçirmiş olacağız. Dikey ve ara bağlantılar tamamlanmış olacak. Sancaktepe, Başakşehir, Arnavutköy gibi kent merkezinin uzağında kalan ilçeler de metro ağına entegre olacak. İstanbul'a 630 kilometre metro kazandırmış olacağız. 15 milyonun, 12,5 milyonu, yani nüfusun yüzde 88'i yürüme mesafesinde metroya erişebilecek düzeye gelecek" ifade etti.



TEM OTOYOLUNA MEGABÜS PROJESİ



TEM Otoyolu güzergahı içinde hazırladıkları yeni projeyi de açıklayan İmamoğlu, "Metro yapmak da İstanbul trafiğinin çözümü için yeterli değil. Farklı ihtiyaçlara, farklı sistemler geliştirerek ve bunları birbirine entegre ederek yeni çözüm yolları üreteceğiz. İstanbul'un ulaşım yoğunluğu tek bir aksa yüklenmeyecek. TEM otoyolu artık bir kent içi yola dönüştü. Gişeleri mutlaka kentin dışına çıkaracak ve TEM otoyolunu toplu taşımayla, Megabüsle güçlendireceğiz. Başakşehir, Bağcılar, Esenler'den, Ümraniye, Sultanbeyli'ye kadar yaklaşık 3,5 milyona hizmet edecek bu hat. TEM kuzeyinde ve güneyinde İstanbul Kart ile binilebilecek paratransit, yani dikey - expres servis bağlantıları ile yolcuları Megabüs hattındaki Transfer Merkezlerine vatandaşlarımızı taşımış olacağız. Mahallelerden, direk besleme hatları kuracağız ve aynı zamanda yeni metro hatlarına da entegrasyon sağlayacağız. Böylelikle, mevcut metrobüs hattına olan talep azalacak ve bütünleşik iki ana aksla İstanbul halkı kentin bir ucundan diğerine konforlu bir şekilde hızla ulaşabilecek. Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, hibrid teknolojisine uyumlu, yüksek taşıma kapasiteli araçlar kullanacağız. Modern Transfer Merkezleri tasarladık. İnsanlar alt alta, üst üste değil konforlu bir şekilde seyahat edecekler. Otopark alanları, bisiklet ve servis istasyonları oluşturarak ulaşımdaki entegrasyon sorununu ortadan kaldıracağız" diye konuştu.



FÜNİKÜLER AĞI GENİŞLETİLECEK, DENİZ ULAŞIMI YÜZDE 10'LARA ÇIKARTILACAK



Kentteki deniz ulaşımının kullanımın artırmak için çalışma hazırladıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Eski İstanbul üzerine şiirler yazılan 7 tepeliydi, şimdiki İstanbul'da 30'dan fazla tepe var. Etrafı denizlerle çevrili bu kentte yükseklerdeki mahallelere çıkmak, denizlere inmek kolaylaşacak. Bu tepelerdeki uzak mahalleleri, deniz iskelelerine ve metro hatlarına, füniküler dediğimiz raylı sistemler kurarak indireceğiz. Toplam 24 km'lik 11 yeni hatla, metroya, metrobüse ve deniz iskelelerine ulaşmak artık çok kolay olacak. Bu şekilde aslında deniz taşımacılığını destekleyeceğiz. Bakın, toplu ulaşımda deniz taşımacılığının bilgili olduğunu söyleyenler oranı yüzde 3'lere kadar düşürmüş durumda, bu oranı yüzde 10'lara çıkaracağız. Ucuz, hızlı ve konforlu bir deniz ulaşımının mümkün olduğunu göstereceğiz. Sadece Boğaz'da değil, Marmara Denizi'ne paralel hatlarla hem mevcut trafiği rahatlatacağız, hem de erişimi kolaylaştıracağız. Atıl olan tüm iskeleleri kullanacak, yeni iskeleler açacağız. Kapasite yetersiz diyorlar. Deniz ulaşımını füniküler bağlantılarla, yaya ve bisiklet akslarıyla besleyeceğiz. Önceliğimiz karlı mı, değil mi diye bakmak değil, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak olduğu felsefesini ortaya koymuş olacağız" ifadelerine yer verdi.



"Şehrin iki yakasında otogar ve cep otogarlarıyla otobüs taşımacılığını güçlendireceğiz" İstanbul'da yeni otogarlar yapacağını ve şehirlerarası otobüs taşımacılığını güçlendireceklerini söyleyen İmamoğlu, "Kentin iki yakasında iki yeni otogar ve onları besleyen cep otogarları ile şehirler arası otobüs taşımacılığını güçlendireceğiz. Bugün İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek bir otobüs ortalama 65 dakikasını İstanbul'dan çıkmak için harcıyor. Otogarlar yenilenebilir yeni çağa uygun enerjili olacak ve transfer merkezlerinin yanında konumlanacak. İstanbul halkı otobüsten indiğinde metro ile kentin her yerine ulaşabilecek" dedi.



"ARACINI TRANSFER MERKEZİNE PARK EDENLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK"



Otopark ihtiyacını tüm boyutlarıyla ele alıp kademeli bir şekilde çözeceğiz. İlk işlerimizden birisi 'Otopark Strateji Planı'mızı hayata geçirmek olacak, bunu kamuoyu ile detayı paylaşacağız. 'Park et ve devam et' uygulamalarını yaygınlaştırıp, toplu taşımayla entegre edeceğiz. Aracını transfer merkezlerine park eden herkes, toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız. Dolayısıyla insanların araçlarını bırakıp toplu taşımayı kullanmalarını sağlayacağız. Mevcut otoparklar ihtiyacı karşılamıyor. Asansörlü sistemlerle mevcut otoparkların kapasitelerini en az 2 katına arttıracağız. Kentin merkezi yerlerinden dış bölgelere gidildikçe otopark ücretleri azalacak. Kent merkezlerine özel araçla yapılan yolculukları azaltmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"ÖĞRENCİ AYLIK KARTINI 50 LİRAYA DÜŞÜRECEĞİZ"



Öğrencilerin, çocukların ve annelerin ulaşımına ilişkin yeni kolaylıklar getireceklerini de kaydeden İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım ucuzlayacak, hareketlilik artacak. İstanbul dünyanın en hareketli kentlerinden biri olacak. Çocuklarda, mevcut durumda 6 yaş olan ücretsiz toplu ulaşımı 12 yaşa çıkaracağız. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere doğumdan hemen sonra ücretsiz ulaşım kartını anneye hediye edeceğiz. Öğrenci, aylık İstanbul Kartını 50 liraya düşüreceğiz. Öğrenciler hem okuyarak, hem gezerek daha çok bilecek. Bir yerden bir yere gitmeyi dert etmeyecekler. Okula devam etmeyen gençlerimizin de ulaşım masraflarını düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlerimiz, 'Genç Kart'la yüzde 40 indirimden yararlanacak. Onların ek eğitim almalarını ve meslek edinmelerini sağlayacağız" dedi.



TOPLU TAŞIMA DA İLK AKTARMA ÜCRETSİZ OLACAK



Toplu taşımadaki ilk aktarmanın ücretsiz olacağını dile getiren İmamoğlu, "Araçları değil, insanları taşımak asıl meselemiz. Eğer insanlarımız gitmek istedikleri yerlere tek bir araçla gidemiyor ancak aktarmalı gidebiliyorlarsa, bu bizim sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla ilk aktarmaları ücretsiz yapacağız. Halkımız bir yerden bir yere gitmek için ilave ücret ödemeyecek. Bayramlarımız bizim kutsalımız. Bütün milli, dini, resmi bayramlar bizim bayramlarımız. Ayrım yapmaksızın bütün bayramlarda, toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz yapacağız. İstanbul halkı bayramlaşacak, bayramlar coşkuyla kutlanacak" diye konuştu.



(Ferhat Yasak - Mehmet Başa/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hadise, Annesinin Psikolojik Tedavisi İçin 64 Bin TL Harcadı

Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif

Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum!

Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı